حققت شركة نقل وتجارة المواشي أرباحا للتسعة شهور الأولى للعام 2017 بنحو 2.46 مليون دينار، مقابل نحو 2.56 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2016.

وأفادت «المواشي»، التي تعد أكبر ناقل للأغنام الحية في العالم والشركة الأولى في المنطقة لنقل وتجارة الماشية، في بيان صحافي أمس أنها حققت أرباحا صافية بقيمة 365 ألف دينار عن فترة الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقارنة مع 541 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الشركة أيضا، بأن المؤشرات المالية الرئيسية جاءت نتيجة زيادة حجم الإيرادات عن العام السابق، فقد بلغت الإيرادات التشغيلية ما يعادل 46 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من 2017 مقابل 38 مليون دينار لنفس الفترة من 2016.

وفي المقابل، زادت تكاليف التشغيل عن ذات الفترة من العام السابق حيث بلغت 42 مليون دينار للفترة الحالية مقابل 34 مليون دينار للفترة السابقة. وتأتي زيادة تكاليف التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار الأغنام في بلد المنشأ بنسبة زيادة تصل الى 30%، الى جانب ارتفاع سعر صرف العملة وارتفاع تكلفة النقل والشحن.

وأضاف البيان أنه على الرغم من كل تلك التحديات، فإن «المواشي» لم تقم بتغيير أسعار الأغنام واللحوم في السوق المحلي بشكل كبير، التزاما بمسؤوليتها الوطنية في تدعيم الأمن الغذائي في الدولة، ومسؤوليتها أيضا في الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم الحمراء في السوق بما يتناسب مع احتياجات وقدرات المستهلكين.

وأكدت «المواشي» استمرارها والتزامها باستراتيجيتها التشغيلية بنجاح لتحقيق الأهداف بما يعود بالمنفعة على المستهلكين والمساهمين وتعزيز مفهوم «الجودة الحلال» الذي تتبناه الشركة.