أعلنت شركة المباني في بيان صحافي أمس نتائجها المالية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث حققت أرباحا بلغت 36.75 مليون دينار بربحية للسهم 39.37 فلسا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي للشركة حيث حققت الشركة حينها أرباحا بلغت 36.48 مليون دينار بربحية للسهم 39.16 فلسا.

وقالت الشركة في البيان إنها حققت أرباحا بلغت 12.14 مليون دينار في الثلاثة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بربحية للسهم 13 فلسا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث حققت الشركة حينها أرباحا بلغت 12.11 مليون دينار بربحية للسهم 13 فلسا أيضا.

وأضافت انها حققت ارتفاعا في إجمالي حقوق المساهمين وإجمالي الموجودات مع نهاية سبتمبر 2017، حيث بلغت حقوق المساهمين 371 مليون دينار بارتفاع 12.6% عن الفترة نفسها من 2016، في حين بلغت قيمة الموجودات 761 مليون دينار، بارتفاع بلغ 13.9% عن المستوى الذي وصلت إليه مع نهاية سبتمبر من العام الماضي، في حين انخفض اجمالي المطلوبات لتبلغ 329.5 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2017 بنسبة انخفاض 2.6% عن المستوى الذي وصلت إليه مع نهاية سبتمبر العام الماضي.