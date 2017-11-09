أظهرت البيانات المالية لشركة الصناعات الوطنية «وطنية م ب»، تحقيق الشركة أرباحا للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة 1.7 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 3.5 ملايين دينار للفترة المماثلة من عام 2016، بانخفاض نسبته 52%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن هبوط أرباح الفترة يعود إلى الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع تكلفة البضاعة المباعة.

كانت أرباح الشركة تراجعت 52.8% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 1.26 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 2.67 مليون دينار لنفس الفترة بالعام الماضي.