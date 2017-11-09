1.2 مليار دينار رصدت لمشروعات حكومية.. ولم تنفذ بسبب قصور الأداء

53 مليون دينار جزاءات تعاقدية على المتعهدين لم تحصلها الحكومة

44 مليون دينار مبالغ مالية صرفت لموظفي الدولة دون وجه حق

ضرورة إيقاف تضخم أرصدة المبالغ المقيدة كمبالغ تحت التحصيل والديون المستحقة لجهات حكومية محمود صبحي - محمود فاروق

دعا ديوان المحاسبة الحكومة إلى فرض ضرائب جديد تزيد من ايرادات الدولة غير النفطية من خلال العمل على تعديل القوانين الضريبية المعمول بها في البلاد في سبيل اصلاح النظام الضريبي للدولة باعتبار زيادة الايرادات غير النفطية كسبيل وحيد لعلاج عجز الموازنة في ظل تراجع أسعار النفط.

ووضع الديون وصفة لعلاج قصور العجز المالي للدولة وحماية المال العام تضمنت مجموعة من التوصيات في مقدمتها فرض الضرائب الى جانب النقاط الآتية:

1 – إعادة تسعير الرسوم والخدمات مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

2 – معالجة تدني الإنفاق الرأسمالي والتأخر في تنفيذ المشروعات الرأسمالية والإنشائية.

- الحد من أسباب التأخر في إقرار الميزانية العامة للدولة لتتمكن الجهات من التحضير للمشاريع.

- ايجاد حلول للمعوقات الادارية المتعلقة بالتنفيذ واعادة هيكلة الدورة المستندية.

وذكر التقرير ان 33% من ميزانية الانفاق الرأسمالي للعام المالي 2016 2017 والتي تصل الى 1.15 مليار دينار مخصصات لم يتم انفاقها من اجمالي ميزانية الانفاق الرأسمالي للمشروعات الحكومية لجميع الجهات والتي بلغت قيمتها 3.4 مليارات دينار.

وحمل الديوان قصور الاداء الحكومي وعدم وجود خطة واضحة للمتابعة والتنفيذ والرقابة الداخلية بكل الوزارات المسؤولية عن عدم الانتهاء من مشروعات خطة التنمية والانفاق الراسمالي بجميع الوزارات والجهات الحكومية وهو ما يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي للبلاد واستمرار عجز الموازنة.

3 – علاج أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية وانشاء وتفعيل التبعية الادارية لمكاتب التفتيش والتدقيق الداخلي في الجهات الحكومية بما يساعد في تقليل التأثير السلبي على حماية المال العام.

4 – ضرورة إيقاف تضخم ارصدة المبالغ المقيدة كمبالغ تحت التحصيل والديون المستحقة لجهات حكومية والتي وصلت الى 2.3 مليار دينار بنهاية السنة المالية 2016/ 2017.

5 – وقف التعديات على أملاك الدولة وتفعيل دور الجهات الرقابية لمتابعة استغلال املاك الدولة والتي تتم بصورة خاطئة وتؤدي الى ضياع المال العام.

6 – اعادة هيكلة لآلية تنفيذ الشروط التعاقدية مع الجهات الحكومية والتي تحرم الدولة من ملايين الدنانير نتيجة عدم المتابعة وفرض غرامات على التأخير وسوء التنفيذ. وقد قام الديوان بحصر غرامات على المتعهدين لم تنفذ بقيمة 53 مليون دينار فيما ضاعت ملايين أخرى لعدم وجود شروط تعاقدية صحيحة.

7 – صرف مبالغ مالية دون وجه حق للموظفين عبارة عن رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت بالعديد من الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديون. وصل ما قام الديوان بحصره فقط الى 44.2 مليون دينار خلال العام المالي السابق.

واوضح ديوان المحاسبة في تقريره السنوي تعليقا على الحساب الختامي للدولة ان عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2016 – 2017 والذي قد وصل الى 6 مليارات دينار تمت تغطيته بالكامل من السحب من الاحتياطي العام.

وقد وصلت ايرادات الدولة في الحساب الختامي للعام المالي السابق الى 13 مليار دينار فيما وصلت المصروفات الى 17.7 مليار دينار بعجز فعلي بالموازنة 4.6 مليارات دينار، وباضافة احتياطي الاجيال القادمة والذي بلغ 1.3 مليار دينار يصل العجز في الموازنة العامة للدولة بحسابها الختامي الى 6 مليارات دينار.