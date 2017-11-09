أظهرت مراجعة الحسابات الختامية وميزانيات الجهات التابعة للحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ظهور خسائر في استثمارات تلك الجهات في المحافظ والصناديق الاستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل مـــن التكلفـــة أو لانخفــــــاض وانعـــــدام قيمتها السوقية عن تكلفتها.

وأرجع ديوان المحاسبة تلك الخسائر الاستثمارية والتي تتركز في الأسهم المحليــــة إلى ضعف إجراءات الرقابة والمتابعة للاستثمارات والظروف الجيوسياسية التي تمر بها بعض الدول وانعكاس ذلك سلبا على سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق العالمية.

وبلغ الانخفاض في بعض الصناديق التي تستثمر فيها بعض من تلك الجهات الحكومية 100% من تكلفة المساهمة وخسارة رأس المال بالكامل، بالإضافة إلى انخفاض القيـــم السوقية (العادلة) في بعض المساهمات في جهات أخرى.

وذكر التقرير ان الخسائر الاستثمارية الناجمة عن تراجع قيمة الاستثمارات المالية لبعض الجهات الحكومية تركزت في شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة النقل العام الكويتية وشركاتها التابعة والزميلة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوصى التقرير تعقيبا على تلك الخسائر التي تكبدتها تلك الجهات بضرورة إجراء دراسات الجدوى الاستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات قبل وخلال الدخول في الاستثمارات ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام.