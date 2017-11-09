بلغ رصيد حساب الأصول المتداولة المالية الأجنبية - دفعات واعتمادات نقدية في الخارج نحو 2.2 مليار دينار ويمثل ما نسبته 43% من جملة الأصول المتداولة ويلاحظ زيادة هذا الرصيد بنحو 739 مليون دينار وبنسبة 50% عن الرصيد في 2016/3/31.

وظهر هذا الرصيد في وزارة الصحة بنحو مليار دينار ووزارة الخارجية بنحو 652 مليون دينار، ووزارة التعليم العالي بنحو 260 مليون دينار، ووزارة الدفاع بنحو 2.1 مليون دينار.

وتتمثل هذه الأرصدة في المبالغ النقدية وأرصدة حسابات البنوك المفتوحة للسفارات والمراكز التابعة للجهات بالخارج بالإضافة إلى قيمة المستندات التي صرفت منها ولم يتم قيدها على بنود مصروفات الميزانية.

ونوه ديوان المحاسبة إلى أن تضخم الأرصدة المشار إليها في الجهات المذكورة يؤكد عدم متابعة تلك الجهات لما يتم صرفه من هذه الحسابات وإظهاره ضمن مصروفاتها أولا بأول، ما يعني عدم ظهور مصروفات تلك الجهات على حقيقتها إضافة إلى أن عدم تقديم مذكرات التسوية التي تفيد باستمرار متابعة مطابقة تلك الأرصدة لحساباتها يعني ضعف الرقابة عليها، كما أن قيد تلك المصروفات في السنوات المالية اللاحقة سيتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية قيدها على بنود المصروفات في السنوات التي تتم فيها التسوية.

وبلغ إجمالي رصيد الأصـــول المتداولة للدولة (الكاش) 5.3 مليــارات دينار بنهاية العام المالي الماضي بنمو 22% وزيادة قدرها 950 مليون دينــار عن مارس 2016 والذي وصلت فيه الى 4.3 مليارات دينار.

وتتوزع الأصول المتداولة للدولة بين أصول متداولة محلية وحسابات مدينة أخرى تتمثل في المحافظ المالية والعقارية وصافي حسابات الدولة لدى البنوك المحلية بقيمة 3.6 مليارات دينار والجزء المتبقي عبارة عن دفعات واعتمادات نقدية بالخارج بقيمة 2.23 مليار دينار.