أشار الديوان بتقريره عن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة إلى تضخم المبالغ المصروفة لدعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية منذ صدور القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية

والتي بلغت نحو 505.2 ملايين دينار كويتي في السنة المالية 2016/2017 والمتمثلة فيما يصرف من إعانة الباحثين عن العمل، والعلاوة الاجتماعية للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وعلاوة الأولاد وغلاء المعيشة بالإضافة إلى تكلفة تنمية القوى العاملة (التدريب) التي تتحملها الميزانية العامة من سنة لأخرى.

ويؤكد الديوان على ما سبق وان أكد عليه في تقاريره عن السنوات السابقة من أهمية قياس النتائج المترتبة على تنفيذ السياسات والبرامج التي يتولاها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في شأن دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية،

وتقييم تلك النتائج على ضوء ما تحقق خلال الفترة السابقة وتحديد مسار البرنامج بما يتفق وإمكانية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإصلاح هيكل سوق العمل.