أعلنت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) عن تحقيق 44.8 مليون دينار (نحو 146.4 مليون دولار) أرباحا صافية عن ال 9 أشهر الأولى من 2017 مقارنة ب 44.6 مليون دينار (نحو 145.8 مليون دولار) عن نفس الفترة العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 في المئة.

وقالت الشركة في افصاح على موقع بورصة الكويت الالكتروني اليوم الخميس، إن ربحية السهم عن فترة ال 9 أشهر الأولى من 2017 بلغت 114.8 فلس مقابل 114.3 فلس عن الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع نسبته 0.45 في المئة.

وأرجعت الشركة تحقيق هذه النتائج لترشيد مصروفات البيع والتسويق وانخفاض في التكاليف التشغيلية، منوهة إلى أن إجمالي الإيرادات من التعاملات ذات الصلة بلغت 73 ألف دينار (نحو 238.7 ألف دولار) صاحبها عدم وجود مصروفات من تلك التعاملات.