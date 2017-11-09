استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس، عند مستوى 0.302 دينار في حين انخفض اليورو الى 0.350 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض ليسجل 0.379 دينار والفرنك السويسري الى 0.302 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وبالنسبة الى الاقتصاد الاميركي فقد أثرت المخاوف بشأن إصلاح الضرائب الأميركية المحتملة على الدولار في حين دفعت التوترات الجيوسياسية مع كوريا الشمالية للتدفق إلى الاصول الاكثر أمانا.