5.7 % خسائر لـ «كويت 15» و5.2% لـ «الوزني» و4.4% لـ «السعري»

توقعات بتحسن أداء السوق بدعم من ارتفاع أسعار النفط الكويتي لـ 60 دولاراً شريف حمدي

تعرضت بورصة الكويت لعمليات بيع قوية على مدار أول 3 جلسات من الأسبوع، حققت معها المؤشرات والمتغيرات خسائر طائلة، إلا أن الجلستين الأخيرتين شهدتا تحسنا ملحوظا على وقع عمليات شرائية لمحافظ أعادت للسوق توازنه المفقود.

وفي خضم عمليات البيع الكبيرة التي ركزت على أسهم قيادية في عدد من القطاعات أبرزها القطاع البنكي، خسرت القيمة الرأسمالية للبورصة خلال الأسبوع نحو 1.4 مليار دينار، واستقرت القيمة الرأسمالية للبورصة عند 26.979 مليار دينار انخفاضا من 28.430 مليار دينار الأسبوع الماضي.

وتأثر السوق خلال تعاملات الأسبوع بعدة عوامل أهمها:

٭ سادت حالة من القلق بين المتعاملين سواء أفراد أو محافظ محلية وأجنبية في ظل التطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي، دفعت مستثمرين كبارا للبيع والخروج من أسواق المنطقة.

٭ عدم استقرار الأوضاع السياسية على المستوى المحلي، وسط ترقب لتشكيل الحكومة الجديدة.

ورغم تأثير هذه العوامل السلبية على السوق، إلا أن التحسن الملحوظ في أسعار النفط الكويتي الذي تجاوز مستوى 60 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نحو 3 سنوات تقريبا، قد يكون له أثر ايجابي على السوق في الجلسات المقبلة.

وشهدت السيولة ارتفاعا لافتا بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 60% ببلوغها 124 مليون دينار بمتوسط 25 مليون دينار يوميا، وذلك ارتفاعا من 77 مليون دينار بمتوسط يومي 15.5 مليون دينار الأسبوع الماضي، ويعد هذا الارتفاع اللافت على مستوى السيولة خاصة في الجلسات التي هوى فيها السوق بشدة مؤشرا على توجه بيعي لكبار الملاك على الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة.

أداء المؤشرات

٭ تعرض مؤشر كويت 15، لتراجع كبير خلال تعاملات الأسبوع بخسارته 55 نقطة بنسبة 5.7%، ليهوي المؤشر إلى 910 نقاط متأثرا بعمليات البيع التي ركزت على الأسهم ذات الثقل بالبورصة، وبهذه الخسائر تحول أداء المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية إلى الاتجاه الهابط لأول مرة منذ 2017، إلا أن الجلستين الأخيرتين شهدتا ارتفاعا للمؤشر ليرتد مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء محققا 2.8% منذ بداية العام الحالي.

٭ بلغت خسائر المؤشر الوزني 5.2% بخسارته 22 نقطة ليهوي إلى 397 نقطة، لتتراجع مكاسبه السنوية إلى 4.6%.

٭ تراجع المؤشر السعري بنسبة 4.4% محققا 290 نقطة خسائر ليهوي إلى 6258 نقطة بمكاسب 8.9% منذ بداية 2017.