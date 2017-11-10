أبل: الشركة استقطبت خيرة الخبرات في القطاع النفطي

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة هاشم سيد هاشم أن نسبة التكويت في الشركة تجاوزت 90% من إجمالي عدد العاملين بها، معربا عن اعتزازه وسعادته بهذا الإنجاز.

واستعرض هاشم، خلال حديثه في الحفل الذي أقامته الشركة بمبنى الزور 2 بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها، بعض المحطات الرئيسية في تاريخ الشركة.

وتابع «عملية التأسيس لم تكن سهلة فقد استطعنا استكمال إجراءات التأسيس المطلوبة مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارتي العدل والتجارة والصناعة وتأسيس الكيان القانوني بمدة زمنية قصيرة، وكان هذا بحد ذاته تحديا كبيرا ثم وضعنا خطة متأنية بشكل تفصيلي وعملي لإدارة الشركة التي تمتلك أصولا ضخمة، فمجمع الزور النفطي المتكامل يشمل مصفاة الزور التي تعد من أكبر المصافي في المنطقة، ومرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ومجمع للصناعات البتروكيماوية».

وأضاف: «بدأنا بمجموعة صغيرة من الأفراد في بداية مرحلة التأسيس وقمنا بتشكيل الهيكل الإداري والمالي والقانوني ثم حرصنا على استقطاب خيرة الطاقات الشبابية الكويتية من موظفي القطاع النفطي والشباب حديثي التخرج».

وأشاد هاشم بفريق العاملين في الشركة قائلا: «فريق يعمل بكل حماس وإخلاص، وما تم إنجازه إلى الآن لم يتحقق إلا بروح الفريق الواحد إلا أنه لا تزال هناك تحديات أخرى أمام الشركة، لكنني على ثقة تامة بفريق العاملين الذي سيتمكن - بتوفيق من الله - من بناء وإدارة أكبر مجمع نفطي في المنطقة.

واختتم حديثه بالقول: «أود الإشادة بالتعاون والدعم اللامحدودين من مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة وخاصة شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت ودورهم خلال المرحلة الماضية».

وقام هاشم بتدشين الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة على هامش الاحتفال الذي شهد أيضا تكريم عدد من الشباب الكويتي الذي يعمل بالشركة.

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية محمود أبل «هذا الحفل يدعو للفخر ونتطلع لمزيد من الإنجازات بجهود كل العاملين في الشركة ومساندة مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة»، لافتا إلى أن «مشاريع الشركة ستكون إضافة مهمة للاقتصاد الكويتي، وكلنا في خدمة الكويت».