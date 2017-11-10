أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) تحقيق 6.8 ملايين دينار أرباحا صافية خلال فترة الأشهر التسعة من العام 2017 مقابل 6.1 ملايين دينار عن الفترة المقارنة من 2016 بنسبة ارتفاع 11.24%.

وأوضحت الشركة في إفصاح على الموقع الإلكتروني للبورصة أمس أن ربحية السهم بلغت 72.04 فلسا مقابل 64.76 فلسا بنسبة ارتفاع 11.24%.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الأرباح إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية لها والإيرادات الأخرى، مشيرة إلى أن إجمالي الإيرادات من التعاملات مع أطراف ذات صلة بلغت 1.5 مليون دينار.

وتأسست «يوباك» في العام 2000 وأدرجت في بورصة الكويت العام 2006 ويبلغ رأسمالها 38.5 مليون دينار.

وبهذه المناسبة، أوضحت الرئيس التنفيذي للشركة نادية عقيل أن التقدم المطرد الذي حققته «يوباك» على مدى الأشهر التسعة الماضية يشير إلى الربحية المستقرة، حيث تعكس هذه النتائج الإيجابية تقدمنا المستمر في كل ربع من العام، ونحن متفائلون بنمو يوباك المالي المدفوع بخططنا الطموحة حتى نهاية العام.

وأضافت عقيل في بيان صحافي «ما زلنا نركز على تطوير عملياتنا الحالية في مطار الكويت الدولي ومطار الشيخ سعد ومجمع ديسكفري، كما أننا ماضون في تطوير استراتيجيتنا التوسعية في مجال العقارات التجارية في المنطقة، حيث يعتبر مجمع الريم مول في أبوظبي الخطوة الأولى في هذا المضمار».