تراجع الطلب على الذهب إلى أدنى مستوى منذ 8 سنوات في الربع الثالث من العام، مع انخفاض طلب المستهلكين على المجوهرات، وتراجع الاستثمارات في صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.

إذ أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب بـ 9% بنهاية سبتمبر الماضي إلى 915 طنا، فيما توقع المجلس استمرار التراجع حتى نهاية العام.

وأوضحت البيانات أن ارتفاع مؤشرات الأسهم في الأسواق العالمية أدى إلى تراجع التدفقات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب ETFs بـ 87% في الربع الثالث على أساس سنوي لتصل إلى 19 طنا في الربع الثالث.

كذلك أشار المجلس إلى أن الطلب على الذهب في الهند والصين اللتين تمثلان أكبر المستهلكين عالميا، تراجع نتيجة تطبيق ضريبة على السلع والخدمات بدءا من يوليو الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس بعدما بلغت أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار بينما سجل البلاديوم مستوى جديدا هو الأعلى منذ فبراير 2001.

وصعدت أسعار الذهب الفورية 0.2% إلى 1283.91 دولارا للأونصة. وصعد الذهب أمس الأول 0.4% ولامس أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر عند 1287.13 دولارا للأونصة.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1% إلى 1284.90 دولارا للأونصة.