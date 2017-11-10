بعد النجاح الكبير الذي حققه البنك الأهلي المتحد خلال تواجده في مول 360 مؤخرا لإطلاق حملته المتميزة لتحويل الراتب والتي شهدت إقبالا واسعا من قبل العملاء، أعلن البنك الأهلي المتحد عن تواجده في الأفنيوز ابتداء من يوم الخميس الموافق التاسع من 9 نوفمبر الحالي ولمدة ثلاثة أيام بهدف تسليط الضوء على المزايا الرائعة التي تتضمنها هذه الحملة.

ويقدم البنك الأهلي المتحد خلال تواجده في مجمع الأفنيوز مسابقة شيقة تتيح لسعداء الحظ من رواد الأفنيوز الحصول على أجهزة iPhone X.

وتوفر الحملة الجديدة للعملاء الجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى «المتحد» فرصة الاختيار بين جوائز نقدية فورية بقيمة 300 دينار للرواتب التي تقدر بـ 1000 دينار أو أكثر، و200 دينار للرواتب التي تقل عن 1000 دينار، أو الحصول على قرض حسن بحد أقصى 8000 دينار مع فترة سداد تصل إلى خمس سنوات مما يمكن العملاء من سداد هذا القرض بأقساط مخفضة. وتقدم الحملة أيضا مفاجأة كبرى وهي دخول السحب للفوز بسيارة أودي R8 V10.

كما تتضمن مزايا الحملة أيضا حصول العملاء الذين يقومون بتحويل الراتب إلى حساب الحصاد الإسلامي من البنك الأهلي المتحد على تأمين تكافلي على الحياة عند الوفاة الطبيعية مجانا بقيمة 36 راتبا شهريا بحد أقصى 50 ألف دينار وكذلك تأمين تكافلي ضد الوفاة بسبب الحوادث مجانا بقيمة 72 راتبا شهريا بحد أقصى 100 ألف دينار على أن يكون الحد الأدنى للراتب المحول 700 دينار، كما تتاح للعميل فرصة دخول السحب على برنامج الجوائز المضاف لحساب الحصاد الإسلامي والذي يقدم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين بالإضافة إلى أنه برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبالإضافة إلى ما سبق سيحصل العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم خلال فترة الحملة على بطاقات ائتمانية مجانا من البنك الأهلي المتحد خلال السنة الأولى من إصدار البطاقة.