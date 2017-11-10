الرويح: العمل نحو تفعيل دور التقنية لا يغني عن الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية قدراته

كرّم منتدى الحكومة الالكترونية الخامس الذي اتخذ من التحول نحو الرقمية شعارا له برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ممثلا عنه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقديرا لمشاركته ونجاحاته في مجال التقنية وسعيه لتطوير خدماته ومنتجاته بما يوافق روح العصر واحتياجات ومتطلبات عملائه.

وخلال جولته التفقدية في المعرض المصاحب للمنتدى زار الروضان جناح «بيتك» مثنيا على مشاركته الفاعلة في المنتدى، ومثمنا جهوده ودوره الاقتصادي المهم واهتمامه بتفعيل دور التكنولوجيا الحديثة في خدماته.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام لمجموعة «بيتك» يوسف الرويح إن مشاركة «بيتك» في المنتدى تؤكد مدى اهتمامه وحرصه على متابعة احدث وأفضل التقنيات العالمية في مجال الخدمات المصرفية من خلال التواجد في مثل هذه الفعاليات المعنية بجهود التحول نحو الرقمية التي أصبحت مطلبا مُلحاً لشريحة كبيرة من العملاء، وعلاوة على أنها توفر الوقت والجهد، فإنها أيضا تحد من التكاليف، وتساهم في سرعة إنجاز المعاملات، وتحقق مستويات أعلى من رضا العملاء.

وأضاف أن العمل نحو تفعيل دور التقنية لا يغني عن الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية قدراته وإمكانياته لتحقيق افضل مستوى من الأداء، فيظل الموظف هو الأساس في تحقيق النجاح وقيادة التطور التكنولوجي وهيكلة أنظمة وبرامج وتقنيات متطورة ومنافسة ومناسبة لشرائح العملاء على مختلف اهتماماتهم واحتياجاتهم.

واستقطب المنتدى في دورته الخامسة حشدا من المسؤولين والمتخصصين والفنيين والاستشاريين من إدارات نظم المعلومات بالدولة والقطاع الخاص لتطوير الخدمات الحديثة التي تقدمها المؤسسات لعملائها، ضمن ضوابط حوكمة متطورة تضمن الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية والمالية المتوافرة لديها على نحو اقتصادي فعال، كما تطرق المنتدى إلى الظواهر التكنولوجية الحديثة وتأثيرها على مسيرة التحول نحو الرقمية، وكيفية الاستفادة منها.