أعلنت الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) عن تحقيق 44.8 مليون دينار أرباحا صافية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقارنة بـ 44.6 مليون دينار عن نفس الفترة العام الماضي بنسبة ارتفاع 0.45%. وقالت الشركة في إفصاح على موقع البورصة الإلكتروني أمس إن ربحية السهم عن فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017 بلغت 114.8 فلسا مقابل 114.3 فلسا عن الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع 0.45%.



وأرجعت الشركة تحقيق هذه النتائج لترشيد مصروفات البيع والتسويق وانخفاض في التكاليف التشغيلية، منوهة إلى أن إجمالي الإيرادات من التعاملات ذات الصلة بلغت 73 ألف دينار صاحبها عدم وجود مصروفات من تلك التعاملات.