تظهر جورجيا على خريطة السياحة الأوروبية لتجذب العديد من المسافرين من دول الخليج وخاصة الكويت، لما تتميز به من مقومات سياحية يغلب عليها التنوع بين جمال الطبيعة وعبق الأماكن التاريخية وسحر التسوق في المدن الأوروبية وشواطئ البحر الأسود التي تعانق الجبال.

ومن أجمال المدن التي تتزاحم فيها الطبيعة مع شواطئ البحر الأسود تأتي باتومي الملاصقة للحدود التركية والتي يغلب عليها الطابع الشرقي وهي أشبه المدن الجورجية بمدن أوروبا الحديثة.

وفي هذا السياق، تواصل الخطوط الجوية التركية ربط الشرق بالغرب من خلال الوصول الى محطات جديدة، وأبرز تلك المحطات ضمن دخول الشركة إلى سوق شرق أوروبا والمليء بوجهات سياحية جديدة تمثل توجها للسياح من الدول الخليجية، وبخاصة وجهة جورجيا.

فبمجرد الوصول إلى مطار العاصمة تبليسي والذي يبدو متواضعا، إلا ان مستوى الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات الى جانب وجود الخطوط التركية بشكل واضح ضمن أحد المعالم المميزة للمطار.

وتعد مدينة باتومي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في جورجيا بعد تبليسي العاصمة، حيث يطلق عليها البعض جوهرة البحر الأسود، وتقع هذه المدينة في جنوب غرب جورجيا.

ومن أهم الأماكن السياحية بها شارع كورنيش باتومي والذي يعد من أشهر الشوارع في باتومي، حيث يحتوي على مقاه ومطاعم ومتنزهات ونوافير للمياه، إضافة الى الحديقة النباتية والتي تحتوي على نباتات متنوعة قادمة من 9 أماكن مختلفة من مختلف القارات وقلعة جونيو أبساروس والتي تقع على نهر شيروكي وكانت هذه القلعة حصنا قديما للرومان والعثمانيين من بعدهم.