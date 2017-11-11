الفضلي: البرنامج يتزامن مع جهود تحديث إجراءات حماية العملاء

قال رئيس وحدة شكاوى العملاء في بيت التمويل الكويتي «بيتك» عبداللطيف سعد الفضلي ان الحصص التدريبية ساهمت في ارتفاع معدلات وعي واهتمام الموظفين بـ «دليل حماية عملاء البنوك» وان الحملة المتعلقة بالتعريف والتوضيح لماهية الدليل وبنوده شملت غالبية الموظفين وستدخل مرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة تستكمل النسبة الأكبر من مديري وموظفي الفروع.

وأضاف الفضلي في تصريح صحافي أن «دليل حماية عملاء البنوك» يتضمن مجموعة مهمة من التعليمات والضوابط التي جاءت مكملة لضوابط وتوجيهات سبق ان أصدرها بنك الكويت المركزي، ما استوجب من «بيتك» العمل على تحديث أو استحداث سياسات وإجراءات عمل جديدة وضوابط وتعليمات داخلية تتوافق مع المتطلبات الواردة في الدليل وتفعيلها ووضعها موضع التنفيذ لدى الموظفين والتعريف والتوعية لدى العملاء.

وأوضح الفضلى انه سيتم الاستمرار في تقديم مجموعة محاضرات تدريبية وتعريفية ضمن حملة متكاملة خلال الموسم التدريبي في عام 2018 تشمل كذلك ورش عمل في إطار وضع «دليل حماية عملاء البنوك» موضع التنفيذ وتوعية الموظفين وحثهم على الالتزام بما جاء فيه من تعليمات، في الوقت الذي تم فيه وضع الدليل على موقع «بيتك» على الانترنت kfh.com ليسهل الاطلاع عليه والتعرف على محتواه المتضمن مسؤوليات والتزامات العميل، وكذلك لتعريف العملاء ببنود الدليل الصادر عن بنك الكويت المركزي والهدف منه.

وتعد المحاضرات وورش العمل التي تم تقديمها سابقا والمزمع تقديمها في الفترة المقبلة استكمالا لجهود «بيتك» في خلق بيئة ثقافية ومهنية جديدة حول المضامين الرئيسية الواردة في «دليل حماية عملاء البنوك»، والمتضمن مجموعة من المبادئ العامة الهادفة لتعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي وتوفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء، وذلك ضمن الاهتمام والحرص الدائمين من «بيتك» على مصلحة عملائه والتزامه التام بالتعليمات والضوابط من الجهات الرقابية وفى مقدمتها بنك الكويت المركزي.

ويحتوي الدليل عشرة مبادئ رئيسية هي: «المعاملة بعدل ومساواة» حيث يتعين على البنوك، وخلال جميع مراحل تعاملها مع العملاء، مراعاة ان تتسم تعاملاتها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة دونما تمييز، و«الإفصاح والشفافية» التي يتعين على البنوك بموجبها ان توفر للعملاء المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنتجات التي تقدمها، بوضوح وبساطة ودقة، ومن المبادئ الأخرى التوعية والتثقيف المالي والالتزام بالسلوك المهني وحماية العملاء ضد الاحتيال المالي وحماية خصوصية وسرية المعلومات وتوفير الأنظمة الآمنة للتعاملات الإلكترونية ومعالجة شكاوى العملاء، ومراعاة التنافسية وتعارض المصالح وحماية العملاء من مخاطر عمليات الإسناد الخارجي.