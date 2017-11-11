تواجد بنك وربة مؤخرا في فعالية اليوم المفتوح في مبنى الرئيسي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) للتعريف بمنتجاته وخدماته الرائدة وتحقيق تواصل أفضل ومباشر مع مختلف شرائح المجتمع في كل القطاعات.

وعلى مدار 5 أيام، قدم فريق بنك وربة الشرح الوافي لموظفي «كونا» حول منتجات بنك وربة وآخر عروضه النوعية وأيضا حلوله التمويلية التي يتميز بها وتتسم بالمرونة لتلائم كل الاحتياجات، كما يقدم موظفو بنك وربة أيضا معلومات حول تفاصيل الخدمات والحملات التسويقية التي أطلقها البنك والتي تعود على العملاء منها بالنفع الكثير والمميزات اللامحدودة وتشكل عامل جذب كبير للعملاء. تأتي مشاركة بنك وربة في هذه الفعاليات تأكيدا على التزامه الدائم تجاه عملائه وجميع شرائح المجتمع بالتواجد في مختلف المؤسسات والهيئات في الكويت.