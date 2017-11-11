قالت المفوضية الأوروبية ان الاقتصاد الأوروبي سجل أداء أفضل كثيرا من المتوقع خلال العام الحالي مدفوعا بالاستهلاك الخاص والنمو في انحاء العالم.

وأوضحت المفوضية في توقعاتها لفصل الخريف الجاري انه من المنتظر ان يتجاوز اقتصاد الاتحاد الأوروبي التوقعات بتسجيله نموا بنسبة 2.3% خلال العام الحالي، مقابل توقعات جرى تقديمها خلال فصل الربيع الماضي بتسجيل نمو بنسبة 1.9%.

وأضافت ان منطقة اليورو في سبيلها لتسجل خلال العام الحالي اسرع معدل نمو اقتصادي خلال عقد بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لها بنسبة 2.2% وهو أكثر من التوقعات التي جرى تقديمها خلال فصل الربيع بتسجيل نمو بنسبة 1.7%.

ومن المتوقع ان يتراجع كذلك معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الى 7.8% خلال العام الحالي قبل ان يصل الى 7.3% العام المقبل و7% في 2019.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسكوفيسي في مؤتمر صحافي لدى تقديمه التوقعات المالية «بعد 5 أعوام من التعافي المعتدل فإن النمو الأوروبي تسارع حاليا، حيث نرى أخبارا طيبة على جبهات متعددة بخلق مزيد من الوظائف وزيادة الاستثمار وتعزيز الماليات العامة».