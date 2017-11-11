النفيسي: المساحات المؤجرة بمشروع العاصمة بلغت 31 ألف م2 تقريباً

المشروع به العديد من المحلات العالمية والعلامات التجارية الراقية وقاعات للسينما

أعلن غازي النفيسي رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية عن قيام شركة العاصمة العقارية «تابعة لشركة الصالحية العقارية» بتوقيع اتفاقيات رسمية لاستغلال مساحات تأجيرية بمشروع العاصمة مع العديد من الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية المشهورة وذائعة الصيت عالميا ومحليا.

وتشمل قائمة الشركات متجر غاليري لافاييت الذي يوفر جميع احتياجات التسوق من كماليات وملابس وعطورات ولوازم عائلية، وسيضفي هذا المتجر الأنيق لمسة فرنسية فريدة إلى تجربة التسوق في مشروع العاصمة التجاري، وسوق مونوبري هايبر ماركت العلامة التجارية التي تعكس تميز المنتجات الفرنسية من خلال جودة بضاعتها، ويمتلك السوق العديد من الفروع في الوطن العربي ويسعى لتعزيز تواجده في منطقة الخليج لما يتمتع به من سمعة مرموقة وبما يوفره من مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع الاستهلاكية العالية الجودة والمنتجات الغذائية العضوية والطازجة، وشركة السينما الكويتية الوطنية سينسكيب الرائدة والسباقة في مجال صناعة السينما والترفيه في الكويت والخليجي العربي، وناشيونال جيوغرافيك للترفيه العائلي التي تقدم خدماتها الترفيهية لأفراد الأسرة من خلال مراكز الاستكشاف الممتعة والتفاعلية لمحاكاة العالم والغابات والصحاري والمناطق القطبية المتجمدة والمحيطات العميقة والفضاء الخارجي والتفاعل مع الكائنات الحية لاكتساب المزيد من المعرفة والثقافة، إلى جانب يو أف سي جيم النادي الصحي الذي يقع مقره الرئيسي في أميركا والذي يقدم خدمات رياضية متنوعة تهتم بالصحة واللياقة لجميع الفئات العمرية من النساء والرجال والأطفال.

وقال غازي النفيسي إن المساحة المؤجرة بمشروع العاصمة التجاري بلغت 31 ألف م2 تقريبا وبنسبة 43% من المساحات القابلة للتأجير، ومما هو جدير بالذكر أن المشروع مازال تحت التنفيذ ومن المقرر أن يكون على أحدث طراز عقاري ليضيف لمسة جمالية لمحافظة العاصمة بشكل خاص وللكويت بشكل عام، حيث سيشتمل المشروع على العديد من المحلات العالمية والعلامات التجارية الراقية وقاعات للسينما وسوق مركزي ليكون متكاملا من جميع النواحي ويلبي طموحات المتسوقين بجميع أذواقهم ويصبح بوابة لجميع الزوار باختلاف رغباتهم.

وأكد النفيسي أن الشركة تعكف حاليا على دراسة العديد من العروض والطلبات لشركات محلية وعالمية متنوعة وذلك للحصول على مساحات تأجيرية مناسبة في مشروع العاصمة، والشركة لا تألو جهدا في اختيار ما يتناسب مع متطلبات سوقنا المحلي وحاجته، حيث ان الإدارة حريصة جدا على دراسة جميع العروض والطلبات دراسة كافية ووافية ومطابقتها مع حاجة السوق من خلال دراسات تسويقية تحليلية من أهل الاختصاص وذلك لتعزيز الثقة بالمشروع وبناء مستقبل باهر لنجاح المشروع.

إذ إنه من المتوقع أن يستقطب هذا النادي الرياضي عشاق ومحبي الرياضات المتنوعة التي تتمتع بشهرة عالمية، وذلك بما يوفره النادي الرياضي من أجهزة حديثة وخدمات لهم وكذلك وجود مدربين عالميين يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية في مجال التدريب الرياضي بشكل عام.

وفي ختام حديثه أكد النفيسي أن شركة الصالحية العقارية وهي الشركة المالكة لشركة العاصمة العقارية تحرص كل الحرص على جذب شركاء استراتيجيين للتواجد في مشروع العاصمة وتقديم خدمات ومنتجات متنوعة للمتسوقين ليكون مشروع العاصمة مشروعا استراتيجيا متكاملا من جميع النواحي ويكون مقصدا للزوار في جميع الأوقات.