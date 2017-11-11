تراجع الذهب أمس مع ارتفاع الدولار، لكن الضبابية التي تكتنف الإصلاحات الضريبية الأميركية ساهمت في بقاء الأسعار قرب أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع والذي لامسته في الجلسة السابقة.

ويتجه المعدن الأصفر نحو تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في نحو شهر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1283.61 دولارا للأوقية، لكنه يتجه لصعود أسبوعي يزيد على 1%، وكان المعدن لامس أعلى مستوياته منذ 20 أكتوبر عند 1288.34 دولارا للأوقية.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1284.20 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.1% لكنه يظل متجها لتكبد خسارة أسبوعية تحت ضغط التطورات المحيطة بمشروع قانون ضريبي تقدم به الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1010.50 دولارات للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ العام 2001 عند 1026.10 دولارا للأوقية يوم الخميس الماضي، وارتفع المعدن نحو 1.4% منذ بداية الأسبوع.

وزادت الفضة 0.1% إلى 17.01 دولارا للأوقية، وصعد المعدن 1.1% منذ بداية الأسبوع ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 935 دولارا للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى له في نحو أربعة أسابيع عند 939.30 دولارا للأوقية يوم الخميس الماضي، وارتفع المعدن نحو 1.6% منذ بداية الأسبوع.