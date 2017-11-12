من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس».

ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.

ويصدر المؤشر في بداية كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.

وقد تم إجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.

ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة «آراء» لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.

وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الـ 6 بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».

يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساسي كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر كان الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر كانت النظرة أكثر تشاؤما.

أصدرت شركة آراء للبحوث وللاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر اكتوبر 2017، وهو لا يأخذ بعين الاعتبار الوضع الحكومي الداخلي في الكويت، حيث ان الدراسة أجريت قبل البت في استقالة الحكومة.

وقد بينت الدراسة أن الميل العام لمعدلات ثقة المستهلك في الكويت، مالت نحو التراجع مقارنة بنتائج شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل معدل المؤشر العام 105 نقاط بتراجع 5 نقاط خلال شهر، ومع ذلك بقي متفوقا على المعدل المسجل بتاريخ اكتوبر 2016 بـ 16 نقطة.

واللافت هنا هو تراجع معدلات ثقة 5 مؤشرات من أصل 6، واستقرار مؤشر واحد من مكونات البحث عند مستوياته المسجلة في سبتمبر الماضي، لذلك تفترض ظاهرة هذا التراجع البطيء لكافة المعدلات والبحث عن أسبابها الواقعية.

ان الأسباب الرئيسية المؤثرة على مستوى ثقة المستهلكين وميولهم، تتراوح عادة بين الأوضاع السياسية، والأمنية، والاقتصادية المالية، الداخلية منها والاقليمية التي قد تلعب مستجداتها دورا في استقرار أو عدم استقرار الأوضاع.

واستنادا الى ذلك، تبدو في الظروف الحالية المستجدات الجيو-سياسية في المنطقة والأوضاع الأمنية في بعض المناطق فضلا عن الصراع العسكري المتنقل بين بلد وآخر في المنطقة، والعوامل المشكلة بتداعياتها ونفقاتها وظروفها جوا من الحذر والترقب، مما ينعكس سلبا على مستوى الرأي العام وضغط بالتالي على معدلات ثقة المستهلكين.

علما بأن المستجدات المالية والاقتصادية في الكويت خلال شهر اكتوبر 2017 سجلت عدة مكاسب، منها:

٭ استقرار وارتفاع نسبي لأسعار النفط، فسعر برميل النفط الكويتي راوح خلال هذه الفترة بين 52.7 دولارا وصولا الى 56 دولارا.

٭ تعافي أوضاع السوق المالية وارتفاع سيولتها وحجم تداولاتها لأعلى مستوى منذ 6 أشهر.

٭ سعي الحكومة لتوفير 2.5 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية، وذلك بترشيد النفقات وتنظيم وضع المؤسسات.

٭ تثبيت التصنيف الدولي للكويت عند AA يعكس ما تملكه من مقومات اقتصادية ومالية قوية، ومدى قدرتها على تثبيت الاستقرار.

ومع ذلك فإن هذه المعطيات الاقتصادية والمالية الايجابية لا تخفي بعض الصعوبات الراهنة ومنها عجز موازنة السنة المالية الحالية، وانخفاض نسبة النمو الى مستوى 0.6%، والمصاعب التي لا يزال يتعرض لها القطاع العقاري.

وضمن هذه الأجواء التي تتميز بأجواء جيو-سياسية وأمنية صاخبة وغير مطمئنة من جهة وتحسن نسبي لأسعار النفط ولتوقعاته المستقبلية ولأوضاع بعض القطاعات المالية والاقتصادية من جهة أخرى، وقد تراجعت بشكل بطيء معدلات ثقة المستهلك مقارنة بمعطيات شهر سبتمبر الماضي.

من أرقام البحث الواجب التوقف عندها، تراجع معدل المؤشر العام في العاصمة 17 نقطة خلال شهر، لما له من مدلولات توحي ببعض القلق في العاصمة، المركز السياسي والمالي للبلاد، كما تراجع معدل محافظة الجهراء 11 نقطة.

وكشفت الدراسة نوعا من تراجع ثقة المستهلكين بكافة مكوناتهم خلال شهر، ولكن هذا الواقع يجب أن لا يخفي بأن معدلات شهر اكتوبر 2017 لا تزال من أفضل المعدلات المسجلة خلال 18 شهرا.

ترقب وحذر

امتد مناخ الترقب والحذر السائد بين مكونات البحث الاجتماعي، بحيث تراجعت معدلاتها لمؤشر الوضع الاقتصادي الحالي والوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا اللذين سجلا على التوالي 90 نقطة بتراجع 6 نقاط، و99 نقطة بتراجع 4 نقاط مقارنة بنتائج سبتمبر. علما بأن هذين المعدلين يفوقا ما سجل خلال اكتوبر 2016 بـ 15 نقطة و8 نقاط.

ويكشف هذا التراجع للمعدلين خلال شهر، تسرب جو من القلق في أوساط المستهلكين كنتيجة منطقية للمستجدات الأمنية والسياسية الاقليمية.

ومن جهة أخرى فأن مسألة توسع القطاع الخاص، في مختلف صيغه، في الدول التي يهيمن عليها القطاع العام، يحمل بين طياته جملة من الصعوبات والاشكاليات، ترتد سلبا على نفسية المستهلكين. بانتظار المزيد من اطلاق هذه الورشة الانتقالية، وصولا الى تأمين التوازن والاستقرار الاقتصادي.

علما بأنه اتخذت جملة من الخطوات لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتأسست حديثا ما يزيد عن مئة شركة جديدة.

وضمن هذه الوقائع عبرت محافظة الجهراء عن عدم رضاها على الأوضاع الاقتصادية بحيث تراجع معدلها لمؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 21 نقطة وللوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا 11 نقطة خلال شهر. كذلك تراجعت معدلات العاصمة بـ 11 نقطة و7 نقاط.

أما على صعيد فئة المداخيل الشهرية، يلاحظ بأن ذوي الدخل الشهري الذي يتراوح بين 450 و849 دينارا هم أكثر الفئات قلقا على الوضع الاقتصادي بحيث تراجع معدلهم بـ 16 نقطة و22 نقطة لمؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا. كذلك تراجع معدل الشباب 35-18 سنة بنسبة 10 نقاط.

ومن الواضح أن معدلات الثقة في اكتوبر 2017 تراجعت مقارنة بشهر سبتمبر، ولكنها لا تزال تحتل موقعا جيدا بين المعدلات المسجلة خلال الأشهر الطويلة الماضية، وأن الوصول الى حل المسائل المختلف عليها بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتهدئة الاوضاع الاقليمية الشديدة التعقيد سيرتدا ايجابا ويرفعا من مستوى رضا وثقة المستهلكين في الأشهر القادمة في الوضع الاقتصادي الحالي والمتوقع مستقبلا.

استقرار نشاط الأسواق الاستهلاكية

حافظ مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرة خلال شهر اكتوبر على رصيده السابق، مسجلا 121 نقطة، متسلحا بالعديد من العوامل لعل أبرزها:

- تأجيل الحكومة تنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة الى السنة المقبلة.

- ارتفاع نسبي لنمو الائتمان المصرفي الذي سجل خلال شهر أغسطس 0.55% ·

- نمو القروض الشخصية خلال شهر يوليو بنسبة 7% خلال سنة·

- تراجع قيمة نفقات السكن بنسبة 2.3% خلال شهر أغسطس·

- ارتفاع الحجم السنوي لتسوق الكويتيين عبر الانترنيت الى 1.6 مليار دولار سنويا.

هذه العوامل الإيجابية وغيرها ساهمت في استقرار معدل مؤشر التسوق، وحافظت على نشاط الأسواق الاستهلاكية.

سجلت محافظة الأحمدي على معدلات هذا المؤشر لشهر اكتوبر 217 نقطة بينما اكتفت العاصمة بأدناها 94 نقطة بخسارة 40 نقطة من رصيدها السابق.

ان المحافظة على مستوى التسوق في الظروف الراهنة الملبدة اقليميا، تعكس القوة الشرائية المتوافرة، وذلك بالرغم من تراجع معدل المواطنين بنسبة 8 نقاط وفي المقابل ارتفاع معدل الإقبال على الشراء من قبل الوافدين العرب بنسبة 16 نقطة.

تراجع حصة الفرد من الناتج المحلي

سجل مؤشر آراء للدخل الفردي الحالي لشهر اكتوبر 95 نقطة بتراجع 9 نقاط ومؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا 12 نقطة بخسارة 5 نقاط من رصيده السابق.

ان المعطيات المالية المتعلقة بالمداخيل الفردية، لا تشير الى أسباب تراجع ثقة المستهلكين بالمداخيل الفردية الحالية منها والمتوقعة مستقبلا.

حيث ان الدينار يحافظ على قدرته الشرائية وعلى معدلات سعر صرفه بالعملات الأجنبية والنسبة السنوية للتضخم النقدي مسيطر عليها بحدود 2.5%.

بالاضافة الى أن الاسعار بشكل عام لم تتعرض لأي ارتفاعات ملحوظة وحركة سوق العمل مستقرة.

لذا قد تكون لظاهرة تراجع معدلات الثقة بالمداخيل الفردية، أسباب أخرى غير مباشرة، مثل تراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة 7% سنويا، والتي بلغت ما مقداره 7.5 آلاف دينار سنويا، علما أن هذا التراجع لا ينعكس مباشرة على الدخل الفردي بل قد يؤثر سلبا على مستوى نمو الائتمان الاستهلاكي، وعلى مستوى السيولة المصرفية.

وقد تكون ارتدادات الأوضاع الإقليمية والخوف من تداعياتها تشكل السبب الرئيسي في هذه المرحلة لتراجع مستوى رضى وثقة المستهلكين بشكل عام.

سجل المواطنون 114 نقطة للدخل الفردي الحالي بخسارة 3 نقاط ومعدل الدخل الفردي المتوقع مستقبلا بلغ 110 نقاط بتراجع نقطتين، ومن جهة أخرى منح المقيمون العرب المؤشر الأول 66 نقطة بتراجع بلغ 19 نقطة كما منحوا مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا 89 بفقدان 11 نقطة من رصيدهم السابق، هذا التراجع يكشف مدى القلق على المداخيل في أوساط الوافدين.

كما تشير معطيات البحث الى تراجع عام لمستوى ثقة الإناث بحيث خسرن من رصيدهن السابق، في جميع المعدلات السبعة بنسب تتراوح بين 15 نقطة كحد أقصى وثلاث نقاط كحد أدنى.

لا بد من العودة الى ظاهرة تراجع معدلات العاصمة حيث سجلت معدلا للدخل الفردي الحالي بلغ 76 نقطة بتراجع بلغ 35 نقطة خلال شهر، وهو يشكل الخسارة الأكبر في معدلات الدخل.

4.4 % نسبة التكويت بالقطاع الخاص

تميز مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة في السوق حاليا بالاستقرار، مسجلا 175 نقطة، ولكنه من جهة أخرى كشف تفاوتا واسعا بين مختلف الفئات والمناطق، كما بين مستوى السعي لتوطين العمالة، وبشكل خاص ضمن القطاع العام.

إن المتغيرات الحالية والمستقبلية لهرمية العمالة ولطبيعتها في الكويت تتوافق مع بداية تطوير وتنويع البنية الاقتصادية باتجاه تشجيع وتقوية القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن الإشارة كنموذج لوضع العاملين الى بعض المعطيات:

1- بلغ نمو حجم العمالة الوافدة خلال سنة ما نسبته 3.8% مقابل نمو بلغ 2.9% للمواطنين

2- المواطنون العاملون في القطاع الخاص لا يتجاوزون 4.4% من عدد العاملين في هذا القطاع، وهذه مسألة تستحق الدرس والمتابعة.

3- وظف القطاع الحكومي 9300 مواطن خلال العام 2016. كما أقالت شركات النفط 1000 وافد واستبدلتهم بمواطنين، وذلك منذ بداية هبوط أسعار النفط.

4- أن اصحاب المؤهلات الجامعية من المواطنين، مؤهلون لإيجاد فرص عمل بينما ذوو المستوى العلمي الثانوي وما دون يواجهون بعض الصعوبات.

من جهة أخرى، كشف البحث تفاوتا واسعا في فرص العمل بين مختلف الفئات العاملة من جهة وبين المناطق المختلفة من جهة أخرى.

ففي المحافظات مثلا تراجع معدل العاصمة لمؤشر فرص العمل المتوافرة حاليا 31 نقطة، وفي محافظة الأحمدي 16 نقطة وحولي 12 نقطة، بينما من جهة مقابلة ارتفع هذا المعدل 85 نقطة في محافظة مبارك الكبير.

وعلى صعيد الفئات العاملة على قاعدة الدخل يتبين لنا تراجع معدلات ذوي الدخل البسيط دون 450 دينار شهريا بنسبة 39 نقطة وذوو الدخل بين 450 دينار و849 دينار شهريا خسروا من رصيدهم السابق 57 نقطة، بينما من جهة مقابلة ارتفع الطلب على العمالة ذات المؤهلات العلمية والمهنية التي أضافت الى رصيدها السابق بين 23 نقطة و58 نقطة.

هذه الوقائع تؤكد على طبيعة المرحلة الراهنة في سوق العمل، التي تتطلب ذوي الكفاءات العالية وبخاصة في الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع العقاري وصناعة البناء.