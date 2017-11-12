اعتماد هندسة معمارية وتصميم داخلي موحدين في جميع متاجر التجزئة التابعة لـ «جاكوار لاند روفر» حول العالم

أكدت شركة «جاكوار لاند روفر» البريطانية أن العمل على تطبيق «مفهوم ARCH» (القوس) عبر شبكة وكلائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجري على قدم وساق.

وهو عبارة عن برنامج طموح مدته أربع سنوات يقدم هوية مؤسسية جديدة للشركة عبر جميع مرافق التجزئة التابعة لها.

وتعتزم الشركة إرساء هذا المفهوم الذي تعتمده حاليا في جميع أنحاء العالم بجميع صالات عرض ومرافق ورش العمل التابعة لها في المنطقة خلال العامين المقبلين.

ورغم أنه يتميز ببنية هندسية ملفتة وتصميم داخلي مذهل، لكن مفهوم ARCH يتعدى كونه مجرد تغيير بسيط في المظهر والطابع، حيث انه يمنح تجربة العملاء مكانة جوهرية في شبكة صالات العرض التابعة لـ «جاكوار لاند روفر»، ليضمن بذلك توفير تجربة متميزة لكل عميل على حدة متى وأينما تعامل مع الشركة.

وبعد مرور عامين على إطلاق البرنامج، باتت توجد منشأة ARCH واحدة على الأقل في كل بلد بالمنطقة. ومن المقرر الانتهاء من تطبيق هذا المفهوم بحلول نهاية عام 2019.

وجاءت فكرة تصميم وتطبيق مفهوم ARCH مدعومة بالنمو الكبير الذي شهدته العلامة التجارية المشتركة في السنوات الأخيرة، والذي من المتوقع أن يستمر مع طرح مجموعة كبيرة من المنتجات الجديدة والمشوقة خلال السنوات المقبلة.

ويتطلب تنفيذ هذا المفهوم قدرا كبيرا من الاستثمار من جانب الوكلاء لإبراز أهم التطورات الحالية والمستقبلية في منتجات «جاكوار لاند روفر»، حيث سيحتاج بعضهم لإعادة بناء وتجديد منشآتهم الحالية، في حين سيضطر آخرون إلى بناء منشآتهم من الصفر في مواقع جديدة.

وعند استكمال البرنامج، ستزدان صالات العرض المشتركة بتصميم ARCH اللافت والمزخرف بألوان «جاكوار لاند روفر» الخاصة، وتم تصميم واجهات صالات العرض بطريقة تسمح بعرض خط إنتاج كل علامة منهما ضمن مساحات زجاجية واسعة، وهو يحدث ما أطلق عليه البعض اسم تأثير «صندوق المجوهرات».

وعند دخول العملاء صالة العرض، سيجدون بيئة داخلية تعكس حداثة فلسفة التصميم الجديد لشركة «جاكوار لاند روفر». وتتضمن الصالة ردهة استقبال مشتركة للعلامتين، ومنها يمكن للعملاء الراغبين في الاطلاع على خطوط الإنتاج التوجه إما يسارا أو يمينا لاستكشاف السيارات المذهلة لكلتا العلامتين.

كما ستستفيد مساحات ورش العمل من التصميم الجديد الذي سيواكب النمو المتوقع لجميع منشآت «جاكوار لاند روفر» من خلال توفير أماكن عمل ومواقف سيارات إضافية.

ومن خلال تطبيق الهوية المؤسسية الجديدة، تجعل «جاكوار لاند روفر» من العملاء محور عملياتها. وبالتالي، فإن مفهوم ARCH ينطوي على مساحة مخصصة للعملاء، وهي عبارة عن صالة تسمح لهم بالاسترخاء وسط بيئة متميزة تماما كتلك التي اعتادوا عليها.

هذا ويمكن لكم مشاهدة تفاصيل مفهوم ARCH عند زيارتكم لمعرض شركة الزياني للسيارات، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لسيارات جاكوار في الكويت.