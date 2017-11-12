عرضت شركة الزياني للتجارة، المستورد الرسمي لعلامة «مازيراتي» أيقونتها المميزة مازيراتي «ليفانتي 2018» لمدة ثلاثة أيـام من 2 - 4 نوفمبر 2017 في منتزة مروج.

وبدأت فعاليات الأيام الثلاثة من الساعة العاشرة صباحا ولغاية العاشرة مساء وحضرها المئات من العملاء الباحثين عن التميز والتفرد في عالم السيارات والراغبين في التعرف عن قرب على مازيراتي ليفانتي التي تجمع بين خصائص المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وتظهر شخصيتها الرياضية الفخمة التي تشتهر بها مازيراتي بوضوح من خطوطها الانسيابية ووزنها المنخفض وقدرات محركها وناقل الحركة الفريدة الذي يجعلها تتفوق في فئتها وتتميز بسرعتها وفخامتها، حيث تمكنوا من تجربة قيادتها بالإضافة إلى تجربة قيادة كافة طرازات مازيراتي التي وفرتها الزياني في ركن العرض الفسيح المخصص لها في مروج.

وتألقت مجموعة موديلات مازيراتي بالألوان المختلفة والفريدة وتمكن عشاق مازيراتي من التعرف عن قرب على موديلاتهم المفضلة مع شرح واف من مستشاري المبيعات مما عزز لديهم مفهوم الفخامة والتميز ومنحهم التصور الوافي لسر جاذبية هذه السيارات ورقيها.

وتميزت أيام العرض بالأجواء الراقية والفخمة التي حرصت شركة الزياني على توفيرها حيث تخللته الموسيقى الهادئة والكلاسيكــية ليعكــــس حقيقة مستوى سيارات مازيراتي النخبوي، وقد أثنى الحضور على حسن التنظيم ورقيه وعلى كرم الضيافة المتمثل ببوفيهات الأطعمة والمشروبات والعصائر التي استمرت طيلة الصباح والمساء إضافة إلى الهدايا التذكارية العديدة التي حصلوا عليها.

وقال زياد ابوشقرا مدير العلامة التجارية: من المهم لنا قيام العملاء بتجربة قيادة سيارات مازيراتي بشكل عام لمعرفة القيمة الحقيقية لهذه السيارات والتمتـع بقوة ادائها على الطريق، هذه خطوة البداية وسوف نقوم بمتابعة هذه الانواع من الفعاليات بالمزيد منها في الايام القادمــــة، واريد ان اذكر الجميع بأن بامكانهم زيـارة معرض الزياني بمنطقة الري للقيام بتجربة القيادة.