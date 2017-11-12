«بلوبرينت» ستقوم بتوفير تمويل إسلامي للراغبين في الشراء بالتعاون مع بنوك بريطانية

أعلنت مديرة إدارة عقارات لندن في شركة بلوبرينت القابضة بشاير الهندي عن إطلاق مجموعة من المشاريع فيما يسمى بمناطق خطوط الانتقال أو الـ Commuters Belt وهي المناطق المحاذية لحدود العاصمة البريطانية لندن وتتميز بربطها بشبكة نقل سريعة إلى وسط لندن.

وقالت الهندي إن ظاهرة مناطق خطوط الانتقال قد ظهرت في السنوات الأخيرة بعد الارتفاع الحاد في أسعار عقارات لندن بشكل أدى بالموظفين والعاملين في وسط لندن للانتقال إلى مناطق خارجية، وقد عزز قوة هذه المناطق ارتباطها بشبكة خطوط نقل سريعة جدا تربطها بكل أحياء ومناطق لندن.

وحول مميزات وتفاصيل مشروع «أشفورد» أكدت الهندي أن هذا المشروع يعتبر مشروعا متكاملا تتوافر فيه كل الخدمات ويقع بالقرب من النهر وحديقة فيكتوريا، كما أنه يبعد تسع دقائق مشيا عن محطة اليوروستار ووسط المدينة الجميل، وإحدى عشر دقيقة مشيا إلى «أشفورد أوتليت» أحد أجمل الأسواق في مقاطعة كنت.

وأضافت أن المشروع يحتوي على عدد من الشقق الواسعة مقارنة بمقاسات الشقق البريطانية المعتادة، كما أنه يوفر خيارات متنوعة من الشقق التي تناسب مختلف شرائح ومتطلبات المستثمرين، حيث يضم شققا بغرفة واحدة، وغرفتي نوم وبيوت بنظام دفعات سهلة.

وأكدت أن أسعار الشقق في المشروع تعتبر مميزة للغاية في الوقت الراهن، وهي أسعار قد لا تكون متاحة في ظل النمو المتوقع للمدينة في المستقبل القريب، كما أن «بلوبرينت» ستقوم بتوفير تمويل إسلامي للراغبين في الشراء بالتعاون مع بنوك بريطانية بنسبة تمويل تصل الى 60%، أو دفعات سداد ميسرة حتى نهاية 2019.

أما المشروع الثاني فيقع في مدينة «سلاو» وبالقرب من مشروع القطار الجديد Crossrail وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 14.8 مليار جنيه استرليني، والذي سيكون بمنزلة أكبر مشروع للبنية التحتية في أوروبا كلها.

وأضافت أن المشروع الذي يحمل اسم «ستيل هاوس» يتألف من شقق سكنية مختلفة الأحجام والمساحات، يبعد خمس دقائق عن محطة قطار «سلاو»، وثماني عشرة دقيقة عن لندن بادينغتون واثنتين وثلاثين دقيقة من شارع بوند وست وأربعين دقيقة عــن كناري وورف، علما أنه سيكون جاهزا للتسليم في الربع الأخير من عام 2018.

مشروع ثالث تطرقت إليه الهندي هو مشروع تشرتشل بلايس ويتألف من مجموعة متنوعة من الشقق السكنية التي يتوقع أن تكون جاهزة للتسليم خلال الربع الثالث من العام 2018، ويقع في قلب مدينة «بيزينستوك» وبالقرب من الخدمات الرئيسية والمجمعات التجارية الرئيسية بالمدينة، علما أن المدينة تقع على بعد أربع عشرة دقيقة بالقطار من «وينتشيستر» وست عشرة دقيقة من «ريدينغ» وإحدى وعشرين دقيقة من «أندوفر» وخمس وأربعين دقيقة من لندن، علما ان نسبة النمو في هذه المنطقة شهدت ارتفاعا بلغ 7% تقريبا.