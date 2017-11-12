«زين»: حريصون على المشاركة الفعالة في الأنشطة المحلية والإقليمية التي تصب في تنمية الاقتصاد الوطني

أعلنت «زين» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها البلاتينية لمنتدى الحكومة الإلكترونية الخامس الذي نظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بعنوان «التحول نحو الرقمية» في فندق كورت يارد ماريوت تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن حفل الافتتاح قد شهد حضور العديد من الشخصيات الرفيعة المستوى، في مقدمتها ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، والمدير العام التنفيذي لشركة «نوف إكسبو» المنظمة للمنتدى يوسف خالد المرزوق، والمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة قصي الشطي، بالإضافة الى مجموعة من القيادات والخبراء والمتخصصين من القطاعين العام والخاص.

وبينت «زين» أن رعايتها البلاتينية في فعاليات الدورة الخامسة من هذا المنتدى تؤكد حرصها على المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية التي تصب في مصلحة الشأن المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني، وخاصة كونها إحدى كبرى الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي.

وأضافت الشركة أنها قامت بتخصيص جناح خاص استعرضت من خلاله آخر وأحدث خدمات وحلول «زين أعمال» لعملاء الهيئات والشركات، والتي تضمنت خدمة M2M (آلة إلى آلة) التي توفر حلول إرسال واستقبال البيانات وإدارة النظم المركزية، وخدمة Zain Cloud DR للحفاظ على المعلومات والبيانات أثناء الأزمات والكوارث غير المتوقعة، وخدمة «لاسلكي» للتواصل اللاسلكي الآمن (Push-to-talk services PTT) التي تتوافق مع شبكة الجيل الرابع وبسرعة فائقة تغطي جميع أرجاء الكويت، بالإضافة إلى «مركز زين أعمال لاستضافة البيانات»، والذي يعزز من كفاءة البيانات من خلال نظام إيكولوجي متطور لاستضافة البيانات (BDC) يقدم أعلى مستويات الدعم الذي تتطلبه الشركات، وذلك من خلال تخزين البيانات وتوفير خدمات رائدة في حماية المعلومات والاتصالات، وذلك عبر استضافة البيانات إلكترونيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.