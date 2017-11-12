الغانم: نتطلع للعمل بشكل وثيق مع «لينكون» لتوفير السيارات الأميركية الفاخرة في السوق الكويتي

شيفر: «صناعات الغانم» أثبتت التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق الرضا للعملاء

أعلنت شركة لينكون للسيارات الأميركية الفاخرة مؤخرا عن اختيارها شركة الغانم أوتو لتكون الوكيل الرسمي والمعتمد لها في الكويت، إذ تأتي هذه الخطوة نظرا للأداء المتفوق الذي تحققه شركة الغانم أوتو التابعة لصناعات الغانم، وذلك في قطاع السيارات المحلي حيث هي كذلك الوكيل المعتمد لشركة «فورد» في البلاد.

إلتزام بتقديم الأفضل

وقال أليكس شيفر، مدير شركة لينكون في الشرق الأوسط: نحن سعداء جدا بالشراكة مع صناعات الغانم للعمل على زيادة نمو مبيعات سيارات لينكون في الكويت.

فقد أثبتت شركة صناعات الغانم من خلال خبرتها العميقة ومعرفتها الواسعة بقطاع السيارات، التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق الرضا للعملاء، نحن على يقين كامل بقدرة شركة الغانم أوتو على تمثيل «لينكون» بالشكل الذي نتطلع إليه دائما وأبدا، ومن خلال شراكتنا سوف نقدم أحدث سيارات لينكون لعشاقها الباحثين عن الراحة والفخامة والرفاهية.

مكانة صلبة

بدوره، قال عمر قتيبة الغانم، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم: نحن سعداء باختيار الغانم أوتو كوكيل رسمي معتمد لسيارات لينكون في الكويت.

هذه الشراكة هي شهادة حقيقية على نجاحنا في بناء علاقات طويلة المدى مع شركات السيارات العالمية، فمن خلال تفانينا في خدمة العملاء وتحقيق رضاهم قد اكتسبنا سمعة متميزة وحققنا مكانة صلبة على مستوى المنطقة، فإننا نتطلع للعمل بشكل وثيق مع لينكون لتوفير السيارات الأميركية الفاخرة من خلال السوق الكويتي، والتواصل مع عملائنا الكرام لتقديم أعلى مستويات الخدمة التي يتطلعون إليها ويسعون نحوها بل ويتوقعونها من صناعات الغانم.

وتتمتع سيارات لينكون بتراث غني، حيث منحت عملاءها عبر السنوات أعلى مستويات رفاهية في المنتج وحرفية في التعامل والثقة في كل ما تقدم لهم، مما جعلها الخيار المفضل للسيارات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، وقد شهدت لينكون مؤخرا تطورا هائلا في تصاميمها من خلال أبرز طرازاتها الشهيرة مثل طراز كونتيننتال ونافيجيتور الجديدة.

وتشمل مجموعة لينكولن الجديدة المبهرة في دول مجلس التعاون الخليجي فئات عدة وهي كونتيننتال السيدان كبيرة الحجم، وMKZ متوسطة الحجم، وسيارة MKC الرياضية المتعددة الاستعمالات SUV المدمجة، وسيارة MKX الكروسوفر المتوسطة الحجم، وسيارة نافيجيتور الرياضية المتعددة الاستعمالات SUV بالحجم الكامل.

بإمكان العملاء زيارة صالة عرض لينكون الجديدة ومركز الخدمة التابع لها الكائن في منطقة الشويخ الصناعية مقابل متحف السيارات الكلاسيكية، وذلك من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.