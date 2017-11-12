ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 26 سنتا بزيادة 0.4% ليبلغ مستوى 60.57 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك التجارية، كما ارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في ظل تكهنات بأن تتفق الدول المنتجة للنفط على تمديد خفض الإنتاج في الاجتماع الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري.

وارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 57.16 دولارا في تعاملات بورصة نيويورك التجارية نهاية تعاملات الأسبوع، بينما حقق مزيج برنت ارتفاعا بمقدار 36 سنتا ليصل إلى 64.07 دولارا في بورصة لندن.