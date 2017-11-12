قال تقرير إدارة الدراسات والبحوث في شركة بيان للاستثمار ان السوق الكويتي بات أكثر أسواق المنطقة حساسية تجاه الأحداث السلبية المحيطة حتى وإن لم تكن الكويت طرفا مباشرا فيها، فرغم أنها بعيدة نسبيا عن التوترات السياسية التي تمر بها المنطقة حاليا، إلا أن البورصة المحلية كانت أكثر الأسواق الخليجية تأثرا بتلك الأحداث، وكانت مؤشراتها الرئيسية هي الأكثر تكبدا للخسائر خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ متوسط خسائر مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع المنقضي 5.08%، فقد لعب العامل النفسي وانخفاض معدلات الثقة لدى المستثمرين الدور الأكبر في الانخفاضات المسجلة، وسيطرت حالة من الخوف على تعاملات المتداولين في السوق ما أدى إلى اتجاههم إلى عمليات البيع المكثفة تحسبا لتطور الأحداث الجارية، كما أن ضعف البيئة الاستثمارية في البلاد وتراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية المحلية وانعدام المحفزات الإيجابية الداخلية شكلت عوامل ضغط إضافية ساهمت في تعزيز الحالة التشاؤمية المسيطرة على المتداولين في السوق هذه الفترة.

وعلى صعيد أداء بورصة الكويت بالمقارنة مع أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع المنقضي، فقد شغلت البورصة المرتبة الثانية في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة الخسائر المسجلة، حيث وصلت نسبة تراجع مؤشرها السعري إلى 4.43%، في حين شغل سوق دبي المالي المرتبة الأولى كأكثر الأسواق خسارة خلال الأسبوع، وذلك بعد أن سجل مؤشره تراجعا نسبته 4.76%، وشغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشرها خسارة نسبتها 3.20%، فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الرابعة بعد أن وصلت نسبة خسائر مؤشره إلى 1.99%. هذا وكانت السوق المالية السعودية هي الأقل خسارة بين أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 0.03%. في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية هو الوحيد الذي تمكن من السير عكس التيار واستطاع مؤشره أن يسجل نموا أسبوعيا نسبته 0.30%.