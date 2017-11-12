أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقديم عرض حصري لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية لدى فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، ويأتي هذا العرض في إطار جهوده الرامية إلى مكافأة عملائه والتأكيد على رسالته التي تهدف إلى تقديم عروض وخدمات مميزة لهم.

وعن تفاصيل هذا العرض الحصري، أفاد التجاري بأنه يمكن لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية الحصول على خصم 20% على أفضل الغرف (ديلوكس، غراند ديلوكس وجناح ديلوكس)، بالإضافة إلى التمتع بخصم لدى مجموعة مميزة من المطاعم والكافتيريات والقاعات والخدمات المقدمة من منتجع «تاليس سبا» الصحي، علما بأن هذا العرض يسري حتى نهاية شهر ديسمبر2017.

ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي قد دأب على مكافأة جميع شرائح عملائه بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية مميزة تلبي كل احتياجاتهم وترتقي لمستوى تطلعاتهم، فضلا عن العروض والخصومات المميزة والقيمة التي يحصلون عليها من الفنادق والمنتجعات وأماكن التسوق والترفيه عند استخدام بطاقات التجاري لدفع قيمة مشترياتهم.