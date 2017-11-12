قال مصدر مطلع لـ«رويترز» أمس إن شركة طيران الإمارات في دبي قد تطلب من شركة إيرباص تزويدها بما يتراوح بين 36 و38 طائرة من طراز (إيه 380) خلال معرض دبي للطيران في صفقة تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار، وفقا لقائمة الأسعار المعلنة من المصنع.

من جهة أخرى، سعت شركة بوينج إلى تبديد المخاوف بشأن تباطؤ في نمو شركات الطيران في الخليج فيما اجتمع قادة القطاع أمس استعدادا للمشاركة في معرض دبي للطيران الذي ينطلق اليوم الأحد.

وقلل مديرون تنفيذيون من شركة تصنيع الطائرات الأميركية في تصريحات للصحافيين عشية المعرض من تأثير التوترات السياسية المتنامية في المنطقة على القطاع.

وقال مارتي بنتروت نائب الرئيس للمبيعات بالمنطقة في شركة بوينج «حركة التجارة تعود والعائدات في تحسن وسيكون ذلك تمهيدا إيجابيا لمعرض دبي للطيران»، مستشهدا بزيادة أرباح شركة طيران الإمارات.

وأضاف أن بوينج تلقت طلبات بإعادة ترتيب توقيتات التسليم وفقا للنمط المعتاد ولم تشهد إلغاءات منذ نشوب خلاف بين دول عربية وقطر هذا العام.

وقال إن بوينج شهدت طلبا قويا من المنطقة على طائرات ركاب جديدة متوسطة الحجم.

ومن المقرر أن تشهد سماء دبي استعراضات تدريبية لعشرات الطائرات التجارية والخاصة والعسكرية ومن دون طيار، استعدادا لتقديم عروض جوية خلال «معرض دبي للطيران» الذي ينطلق غدا، بمشاركة أكثر من 1200 شركة، بنمو 8.8% مقارنة بالدورة السابقة، منها نحو 100 مشارك للمرة الأولى، ويتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 72.5 ألف زائر تجاري.