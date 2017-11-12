المرزوق: الجزء الثاني للكتاب تقديراً للرواد الأوائل الذين أثروا العمل المصرفي

الخرافي: الكتاب يذكر السير العطرة لمن قدموا لـ «بيتك» كل الجهد لتستمر مسيرته

أصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الجزء الثاني من كتاب «رواد الاقتصاد الاسلامي» المنطلقون من تجربة «بيتك»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الاول من حيث نقله خلاصة تجارب رواد التأسيس للتجربة الاقتصادية الاسلامية في «بيتك»، والذين بالفعل صنعوا تاريخا قام عليه الحاضر بقوته.

ويجمع الكتاب بين الغوص في أعماق العمل المصرفي وتوجهاته وتأثيراته على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبين التعريف برواد الاقتصاد الإسلامي كبناة حقيقيين لـ «بيتك» بذلوا كل جهد بإخلاص وتفان من اجل استمرار العمل وفق احدث وانجح الطرق التي تؤدي الى العالمية والانتشار الأوسع داخل الكويت وخارجها، وبالفعل كان لهم ما أرادوا.

تقدير الرواد

وفي مقدمة الكتاب، أشار رئيس مجلس ادارة «بيتك» حمد المرزوق الى ان فكرة اصدار الجزء الثاني من كتاب «رواد الاقتصاد الاسلامي» تنطلق من حرص «بيتك» على تقدير الرواد الاوائل الذين أثروا العمل المصرفي في البنك وأطلقوا العديد من المبادرات الاقتصادية في الكويت وخارجها فاستحقوا لقب الرواد. وقال المرزوق إن الهيئة الشرعية في «بيتك» تدقق جميع الأعمال المصرفية التي يتعامل بها البنك مع العملاء، لافتا الى أن المقصود بالمصارف الإسلامية هي المصارف التي تتقيد في تعاملاتها المصرفية بأحكام الشريعة الاسلامية، فلا تدخل في معاملاتها العقود المشتملة على الربا او الغرر او نحو ذلك، وكذلك لا تشترط شروطا تؤول الى الربا او ما شابهه من معاملات مالية مشبوهة شرعيا. وأضاف: «النجاحات المتميزة لـ «بيتك» جاءت ثمرة المجهود المشترك لرجال أكفاء، عملوا فأعطوا كل ما لديهم لكي يسير العمل وفق ما هو مرسوم له، ابتغاء مرضاة الله، ثم نهجا انتهجه «بيتك» في التعاملات المصرفية».

مسيرة العطاء

وفي مقدمة المؤلف، قال د.عبد المحسن الخرافي: «لقد التقت إرادتنا مع ارادة القائمين على «بيتك» بأن نكمل المسيرة المباركة في ذكر السير العطرة لمن قدم لـ «بيتك» كل جهد مخلص بناء من أجل أن تستمر مسيرة العطاء والرقي والتقدم، ومن اجل ان ترتفع سارية «بيتك» عاليا بين سواري البنوك، وما كان ذلك ليتأتى الا بفضل من الله، ثم بجهود مخلصة من العاملين في «بيتك».

ويتناول الجزء الثاني الحديث عن تواصل الاجيال في خدمة الاقتصاد الاسلامي، والصبغة الاسلامية والبعد الديني في التعامل مع «بيتك»، ودور البنك في خدمة المجتمع، والشخصيات التي ساهمت في تأسيسه وتوسعة نشاطاته.

كما يتناول نشأة فكرة الاقتصاد الاسلامي، ومرحلة تأسيس البنوك الاسلامية، والصعوبات التي واجهت «بيتك»، وتطور الاداء في الأرقام والأرباح والتوزيعات.

الكفاءات الكويتية

ويلقي الكتاب الضوء على انطلاق الكفاءات الكويتية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي من تجربة «بيتك»، التي نتج عنها نجاح التجربة الناشئة، وتحويلها في زمن قياسي الى عملاق اقتصادي، واستيعاب المزيد من رؤوس الاموال التي تعكس ثقة الجمهور من مواطنين ومقيمين من خلال فتح حسابات وايداع أموال، الأمر الذي يؤدي الى توافر مزيد من رؤوس الأموال ما يمهد لمزيد من الاستثمارات التي تضمن العائد المجدي لهؤلاء المودعين والمساهمين، وكذلك وفرت تجربة «بيتك» الكادر الإداري الذي يؤمن الصفين الثاني والثالث، فلم يتأثر الأداء لانتقال شخص قيادي في «بيتك» الى موقع اقتصادي آخر لان العمل لم يكن فرديا في «بيتك»، بل كان جماعيا، يجمع القياديين فيه حبهم لانجاح التجربة ونجاحهم من خلالها.

ويحتوي الكتاب على ارشيف بأهم الصور والفعاليات والانشطة التي نظمها «بيتك» خلال مسيرته، وكذلك صور لمؤسسي البنك ولمجالس الادارات التي تعاقبت على قيادة تطوير صناعة الصيرفة الاسلامية. ويتوافر الكتاب مجانا للعملاء في جميع فروع «بيتك».