7 مليارات دينار حجم الاستثمارات العقارية بدبي في 9 أشهر

أسعار العقارات في دبي ضمن أعلى الأسعار في 53 مدينة عالمية

طارق عرابي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري فرهاد عزيزي أن المستثمرين الكويتيين ضخوا ما يقارب 100 مليون دينار في السوق العقاري بالإمارة منذ بداية 2017.

وقال عزيزي في حوار مع «الأنباء» إن الاستثمارات العقارية الكويتية احتلت المركز الثاني خليجيا بعد السعودية بعدد صفقات بلغ 743 صفقة متقدمة على قطر وعمان والبحرين.

وأكد أن عقارات دبي ما زالت تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم تراجع بعض الاقتصادات الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تواجهها دول أخرى حول العالم، وذلك لعدة أمور أهمها الدور الرقابي المعمول به في دبي الذي يعد الأقوى على مستوى المنطقة، حيث تقوم دائرة أملاك دبي بمتابعة حثيثة للمشاريع العقارية من البداية الى النهاية.

وأشار إلى أن تنوع قاعدة المستثمرين إنما يعكس جودة منتج القطاع العقاري في دبي والثقة التي يوليها المستثمرون للمناخ الاقتصادي الإماراتي بشكل عام.

أما بخصوص حجم الاستثمارات العقارية في دبي، فقال عزيزي إنه تجاوز خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 7 مليارات دينار، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات الأجانب القادمين من 127 جنسية مختلفة بلغت نحو 28 مليار درهم لأكثر من 14 ألف صفقة، فيما بلغ عدد المستثمرين للفترة نحو 30.9 ألف مستثمر، سجلوا 40.5 ألف تصرف عقاري، لافتا إلى أن هناك نحو 7841 مواطنا خليجيا قام بإجراء 11 ألف صفقة بلغت قيمتها قرابة 29.5 مليار درهم. وفيما يلي التفاصيل:

حدثنا عن حجم الاستثمارات العقارية الكويتية في دبي.

٭ ضخ المستثمر الكويتي ما يقارب 100 مليون دينار في سوق دبي منذ بداية العام الحالي، حتى أن الاستثمارات العقارية الكويتية احتلت المركز الثاني خليجيا بعد السعودية بعدد صفقات بلغ 743 صفقة متقدمة على قطر وعمان والبحرين.

وتمكن سوق دبي من المحافظة على جاذبيته الاستثمارية في ضوء تراجع بعض الاقتصادات الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تواجهها دول أخرى حول العالم.

وماذا عن قاعدة المستثمرين الخليجيين في دبي؟

٭ إن تنوع قاعدة المستثمرين إنما يعكس جودة منتج القطاع العقاري بدبي والثقة التي يوليها المستثمر للمناخ الاقتصادي الإماراتي بشكل عام.

أما بخصوص حجم الاستثمارات العقارية في دبي، فقد تجاوز خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 7 مليارات دينار، بينما وصل إجمالي قيمة استثمارات الأجانب القادمين من 127 جنسية أكثر من 28 مليار درهم، بواقع أكثر من 14 ألف صفقة، فيما بلغ عدد المستثمرين للفترة نحو 30.9 ألف مستثمر، سجلوا 40.5 ألف تصرف عقاري، فيما قام نحو 7841 مواطنا خليجيا بإجراء 11 ألف صفقة بلغت قيمتها 29.5 مليار درهم.

برأيك هل مازال سوق دبي العقاري جاذبا للمستثمرين؟

٭سوق دبي له جاذبية كبيرة للغاية، حيث إن دبي توفر التنوع والأمن والاستقرار وغيرها من المقومات التي تجعلها جاذبة للملاك والمستثمرين، ويشهد الطلب على الشراء ارتفاعا باستمرار لاسيما من فئة الشباب والمستثمرين على المديين المتوسط والطويل، كما يأتي الطلب من المواطنين الإماراتيين والعرب والخليجيين بالدرجة الأولى، ثم الهنود والباكستانيين، ثم بقية الجنسيات.

طرحتم مؤخرا «مشروع الريفييرا» ضمن مدينة محمد بن راشد، حدثنا عن المشروع؟

٭ يقع مشروع «عزيزي ريفييرا» والذي يتوقع اكتمال إنجاز المرحلتين الأولى والثانية منه نهاية العام 2018، في مدينة محمد بن راشد بالحي الأول ضمن مشروع «ميدان ون»، ويحتوي على 69 بناية سكنية متوسطة الارتفاع تضم 13 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين شقق مكونة من غرفة واحدة، وغرفتين، واستديو، فضلا عن حي كامل للتسوق، وفندقين من فئتي الأربع وخمس نجوم.

كم تمثل نسبة المستثمرين الإماراتيين والخليجيين؟

٭ نسبة المستثمرين الإماراتيين والخليجيين تشكل نحو 55% من قاعدة عملائنا وهي من أعلى النسب وتعكس الثقة الكبيرة في مشاريعنا التي تحظى بإشراف حكومة دبي، وذلك نظرا لمكانة دبي كوجهة مفضلة في الشرق الأوسط للمستثمرين الخليجيين الراغبين في الاستثمار في سوق العقار.

ويأتي النمو في عدد المستثمرين الخليجيين نتيجة طبيعية لما تقدمه «عزيزي» من مجموعة واسعة من العقارات في دبي، فضلا عن خطط السداد المرنة، كما بات الطلب على الشقق المفروشة ذات الخدمات عالية الجودة هو الاتجاه السائد في السوق خلال السنوات الأخيرة، ما أدى لاستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين.

ماذا عن حي التجزئة وعلامَ يحتوي وكيف تبدو فكرته؟

٭ يعتبر حي التسوق المتكامل من المكونات الرئيسية والبارزة ضمن مشروع «عزيزي ريفييرا»، وسيضم متاجر لأشهر الماركات العالمية، ومرافق متعددة للترفيه والتسلية، فيما سيحظى المشروع بمسارات وأرصفة مجهزة ومخصصة لممارسة رياضة المشي، ووسائل نقل بحرية، ومرافق لرسو اليخوت، ومرفأ بحري متعدد الاستخدامات، وغيرها.

ويمثل «عزيزي ريفييرا» باكورة المشاريع ضمن سلسلة مجتمعات سكنية تعتزم الشركة إنشاءها ضمن مشروع «ميدان ون» الرئيسي.

ذكرتم أن مشاريعكم تحظى بإشراف حكومة دبي، كيف ذلك؟

٭ إن المستثمر الذي يدخل معنا في مشروع عزيزي ريفييرا يمكنه من خلال بوابة حكومة دبي متابعة سير وتطورات المشروع على ارض الواقع، حيث إن دائرة الأراضي تشرف مباشرة على المشروع وتسجل التطورات ونسب الإنجاز ومدى الالتزام، ونحن نتميز بأن نسبة الالتزام مع العملاء 100%.

ما طبيعة المشاريع الأخرى لدى مجموعة عزيزي؟

٭ لعبت الشركة منذ انطلاقتها دورا فعالا في تطوير مجموعة من أبرز العقارات، وتشمل قائمة المشاريع في محفظة الشركة شققا سكنية ومخدمة في مشاريع مثل «رويال بي»، «مينا» في نخلة جميرا، و«عليا» في مدينة دبي الطبية، و«مونتريل» في الفرجان.

ماذا عن فلسفة الشركة في عمليات السداد وتوفير تسهيلات للعملاء؟

٭ اعتمدت المجموعة نظاما ميسرا للسداد ولتمويل العقارات السكنية يضم تسديد 50% من قيمة العقار أثناء عملية الإنشاء و50% بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، كما تقوم المجموعة بإنهاء كل المعاملات البنكية من خلال إدارة التمويل لديها.