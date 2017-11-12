80 جهة كويتية ومصرية تشارك في الحدث

الاقتصاد المصري يشهد استقراراً قائماً على ارتفاع معدلات النمو برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري م. شريف إسماعيل يفتتح م.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري الثلاثاء الأسبوع الكويتي العاشر في مصر المقام تحت شعار«الكويت في مصر» بفندق النيل ريتز كارلتون بحضور سفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ، وعدد كبير من الوزراء والسفراء والديبلوماسيين، ورجال الفن والثقافة والرياضة والشخصيات العامة.

وتقام فعاليات الأسبوع الكويتي العاشر في مصر في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة والبنوك والجهات الإعلامية.

و قال أحمد بهبهاني رئيس مجموعة الجابرية الكويتية للمعارض الجهة المنظمة للحدث إنه بعد 10 سنوات من إقامة الأسبوع الكويتي في مصر، يحق لنا أن نفخر بهذا الحدث البارز والمهم، وأن نشيد بالنجاح الكبير الذي حققه طوال السنوات السابقة، وبإسهامه الذي شهد له الجميع، في تدعيم العلاقات الكويتية ـ المصرية، وذلك في ظل مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية، تأتي من الكويت وتمثل الوزارات والهيئات الرسمية والبنوك، فضلا عن الدعم اللامحدود الذي نجده في مصر، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، أو على صعيد الحضور الإعلامي.

و أكد بهبهاني أن دول الخليج تهتم بالاستثمار في السوق المصري، حيث قام العديد من المستثمرين الخليـجــيين بــزيــادة استثمارهم في مصر، حيث ان المستثمر الكويتي يحظى باهتمام رسمي وشعبي خاص في مصر ويأمل المسؤولون المصريون أن تعود للاستثمارات الكويتية مكانتها.

و أوضح أن اختيار مصر مركزا ومحطة دائمة وثابتة لانطلاق أنشطة الأسبوع الكويتي لم يأت من فراغ، لكنه استند إلى مقومات كثيرة ومتعددة، منها موقع مصر الممتاز ودورها الريادي والقيادي والمحوري في المنطقة، وأشار إلى أن تنظيم الأسبوع الكويتي في مصر يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري استقرارا قائما على ارتفاع معدلات النمو، وهو الأمر الذي يتيح المناخ الملائم لتوظيف الاستثمارات الكويتية في مشاريع مجدية للمستثمرين العرب والأجانب.

وأشار إلى أن الأسبوع الكويتي يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكـويتـيـة في مختلف المجالات، في عاصمة كبيرة مثل القاهرة، داعيا المستثمرين والفعاليات الكويتية إلى المشاركة والاستفادة من الفرص وإثراء الأسبوع الكويتي في مصر.

من جانبه، قال رجل الأعمال الكويتي عبدالله شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة إف إي كابيتال، الراعي الذهبي في الأسبوع الكويتي العاشر في مصر ان إقامة الأسبوع الكويتي في مصر على مدار تسع سنوات متتالية كانت له بصمة إيجابية في استمرار الاستثمار الكويتي بمصر، والذي يشهد نموا ملحوظا وغير منقطع.

فلا يمر عام إلا وتظهر استثمارات ورؤوس أموال كويتية جديدة بمصر، فالعلاقات بين البلدين متأصلة وفي العمق، سواء بين الشعبين الكويتي والمصري، أو القيادة السياسية للبلدين.

وحول مشاركة إف إي كابيتال كراع في الأسبوع الكويتي العاشر بمصر، أكد الشاهين أهمية الحدث واجتماع أكثر من 80 شركة ومؤسسة مصرية وكويتية، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي وحضور كبار المستثمرين الكويتيين وممثلي مجتمع الأعمال المصري والكويتي، وهذا يتيح الفرصة للتعرف على أهم المشروعات الجديدة.