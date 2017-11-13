الإمارات: صفقة مع «لوكهيد مارتن» لتحديث مقاتلات «أف - 16» بـ 1.6 مليار دولار

دبي ـ سمير حسن

وقعت شركة طيران الإمارات أمس عقدا لشراء 40 طائرة من طراز «بوينغ 787-10 دريملاينر» بقيمة 15.1 مليار دولار بحسب قائمة الأسعار، وفقا لما أعلن رئيس مجلس ادارة المجموعة الشيخ احمد آل مكتوم.

وجاء توقيع الصفقة على هامش فعاليات الدورة الـ 15 لمعرض دبي للطيران الذي افتتحه نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي وزارة الدفاع والديبلوماسيين وكبار الشخصيات، حيث يستمر المعرض لمدة 5 أيام بمشاركة 1200 شركة من 63 دولة.وتعد الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها أكبر زبون لطائرات «بوينغ 777»، حيث تمتلك 165 طائرة منها وتقدمت بطلب مؤكد لشراء 164 أخرى.

وأكد الشيخ أحمد - الذي يشغل كذلك منصب رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة - أن الصفقة ترفع إلى نحو 90 مليار دولار مجموع طلبات طيران الإمارات من شركة «بوينغ»، المنافس الأبرز لمجموعة «ايرباص» لصناعة الطيران. ويتوقع بدء تسليم طلبية طائرات «دريملاينر» عام 2022.

وتعد طيران الإمارات، أكبر ناقلة في الشرق الأوسط، أكبر زبائن طائرات «إيرباص» من طراز «سوبر جامبو إيه 380»، حيث تمتلك حاليا مائة طائرة منها فيما قدمت طلبا، مؤكدا للحصول على 46 أخرى.وقال الشيخ أحمد «لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن طائرات بوينغ 787-10 هي الخيار الأفضل بالنسبة لنا».وأضاف في بيان أنه سيتم تسليم «طلبيات طيران الإمارات اعتبارا من العام 2022».

وأوضح أن بعض هذه الطائرات سيكون ضمن عمليات استبدال «لنحافظ على أسطول شاب وفعال، فيما ستعزز أخرى نمو شبكتنا المستقبلية».وتابع: «نرى في 787 تكاملا رائعا لأسطولنا من طائرات 777 وايه-380، ما يمنحنا مزيدا من المرونة لخدمة مجموعة من الوجهات في وقت نطور شبكة مساراتنا العالمية».

من جانب آخر، قال متحدث إن وزارة الدفاع في الإمارات أعلنت عن صفقة مع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) لتحديث مقاتلات أف-16. وذكر اللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي المدير التنفيذي للجنة العسكرية والمتحدث باسم القوات المسلحة الإماراتية في مؤتمر صحافي أن الصفقة تهدف إلى تحديث 80 مقاتلة من طراز أف-16.

وأبهرت طيران الإمارات أمس حضور معرض دبي للطيران 2017 وعشاق الطيران بعرض جوي فريد لطائرتيها البوينغ 777-300ER والإيرباص A380، اللتين تحملان ملصق «عام زايد» تكريما لذكرى مؤسس الإمارات، وذلك بمشاركة طائرات فريق الفرسان الإماراتي للاستعراضات الجوية.

واستهل العرض المميز بطائرة البوينغ 777-300ER التي حلقت على ارتفاع 600 قدم بسرعة 210 أميال بحرية وتبعتها طائرة الايرباص A380 التي حلقت فوقها على ارتفاع 200 قدم وتلاها تشكيل فريق الفرسان للاستعراضات الجوية المكون من سبع طائرات.

وشكل هذا العرض بداية لبرنامج العرض الجوي لمعرض دبي للطيران. وتولى قيادة طائرات الإمارات 4 طيارين إماراتيين. وتطلب التحضير للعرض أشهرا من التخطيط الدقيق بين مختلف الجهات المعنية، ومنهم طيارو الإمارات ومديرو عمليات الطيران ومراقبة الحركة الجوية الذين تعاونوا مع لجنة الاستعراضات الجوية في معرض دبي للطيران وهيئة دبي للطيران المدني والهيئة العامة للطيران المدني.

وأقلعت الطائرتان من مطار دبي الدولي حتى وصلتا إلى مطار آل مكتوم الدولي وانضمت إليهما طائرات فريق الفرسان للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الإماراتية.

«فلاي دبي» تعرض أولى طائراتها من 737 ماكس 8 في «دبي للطيران»

دشنت فلاي دبي خامس مشاركاتها في معرض دبي للطيران بعرض طائرتها الجديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

وتعد الطائرة الجديدة التي تحمل الرقم A6-MAX ضمن طلبية قوامها 76 طائرة كانت الناقلة قد وقعتها في معرض دبي للطيران عام 2013 وسيتم تسلم هذه الطائرات حتى عام 2023.

ويتوقع ان تتسلم الناقلة 5 طائرات اخرى ضمن هذا الطراز حتى نهاية العام 2017.

وقال الشيخ احمد بن سعيد الرئيس الاعلى لفلاي دبي: لقد صنعنا التاريخ في عام 2013 عندما وقعنا على هذه الطلبية التاريخية الضخمة من هذا الطراز من الطائرات في الشرق الاوسط، وهذا كان قبل ان تبدأ الطائرات بأولى رحلاتها التجارية، ونحن نرى هذا الالتزام يتحقق اليوم يعد انجازا جديدا في قصة نجاح دبي في صناعة الطيران المدني، نحن نتطلع الى الدور الهام الذي ستلعبه هذه الطائرة الجديدة في مسيرة النمو والنجاح لفلاي دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث: نحن نتجه الان الى وضع اللمسات الاخيرة على هذه الطائرات الجديدة التي ستعمل على تحسين فاعلية اسطولنا عموما فهي ستوفر لنا مزيدا من المرونة والكفاءة في عملياتنا وهي تشكل دعامة اضافية لالتزامنا بفتح وجهات جديدة فضلا عن تجربة السفر الاستثنائية التي توفرها لمسافرينا.

واكد مارتي بنتروت نائب الرئيس لمبيعات الطائرات التجارية في الشرق الاوسط وتركيا وروسيا ووسط اسيا وافريقيا في شركة بوينغ ان عائلة طائرات 737 ماكس اسرع الطائرات مبيعا في العالم في تاريخ شركة بوينغ بطلبيات بلغت حتى اليوم 3950 طائرة من 93 زبونا في العالم.

ومن الرائع ان نرى طائرة فلاي دبي ماكس 8 في معرض دبي للطيران وهو تكريم خاص لشراكتنا القيمة مع فلاي دبي وطائرات ماكس 8