في إطار برنامجه الاجتماعي الهادف لنشر الثقافة المالية والتوعية المصرفيـــة بيـــن طلبـــة المجتمع الكويتي، قـــام بنك الكويت الدولي مـــؤخرا بتنظيم زيارة ميدانية إلى مدرسة صفية المتوسطة للبنات، تخللتها إلقاء محاضرة بعنوان «المهارات الأساسية للتوفير والادخار» وذلك بحضور مجموعة من طالبات المدرسة والمعلمات العاملات فيها.

وقد جاءت هذه الزيارة لتعزيز التواصل مع الطالبات وإثراء معلوماتهم حول الثقافة المالية والاقتصادية، إيمانا من الدولي بأهمية نشر مفاهيم التوفير والادخار بين أبناء الجيل الصاعد.

وبهذه المناسبة، قال رئيس فريق وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، فهد السرحان: إن الدولي يحرص دائما على تنظيم مثل هذه الزيارات لمختلف المدارس في الكويت بهدف تشجيع الطلاب على الاستزادة من العلم كونه الضمان الأكبر في صناعة مستقبل الكويت وتقدمها من جهة، إلى جانب نشر معلومات مهمة وشيقة عن الثقافة المالية بين الطلبة من جهة أخرى.

كما أضاف السرحان أن برنامج الزيارة تضمن تقديم محاضرة عن «المهارات الأساسية للتوفير والادخار»، وذلك في إطار جهوده المتميزة في تعزيز الثقافة والوعي الاقتصادي لدى الأطفال والشباب في الكويت وتعريفهم بطرق التوفير والإدارة السليمة للمال.

وفي ختام الزيارة، تمنى لجميع الطالبات سنة دراسية زاخرة بالنجاح والتوفيق، كما قدم لهن الهدايا التذكارية في جو مفعم بالسرور والبهجة.