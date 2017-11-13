أسعار تنافسية على سيارات أكورد من فئتي السيدان والكوبيه

أطلقت هوندا الغانم، الوكيل الحصري لسيارات ودراجات والمعدات البحرية لهوندا في الكويت، أحدث عروضها لشهر نوفمبر التي تمنح عملاءها فرصة امتلاك إحدى سياراتها الشهيرة التي تتراوح بين سيارة بايلوت العائلية وسيارة سيفيك 1.6 و2.0 لتر وسيارة أوديسي جي بأقساط بأرباح 0% لمدة خمس سنوات ومن دون دفعة أولى.

كما تضم عروض هوندا الغانم لهذا الشهر عرضا حصريا على سيارة أكورد من فئتي السيدان والكوبيه، إذ تعرض سيارة أكورد سيدان بسعر غير مسبوق بقيمة 5999 دينارا فقط، في حين أن الكوبيه بسعر 6999 دينارا فقط.

أوديسي 2018 الجديدة كلياً

وتكشف هوندا الغانم كذلك خلال شهر نوفمبر عن سيارة أوديسي 2018 الجديدة كليا التي تم تصميمها لاستعادة عرشها مجددا في قطاع سيارات الميني فان، فسيارة الجيل الخامس تم تزويدها بتكنولوجيا متقدمة يتم استخدامها للمرة الأولى كنظام Cabin Watch ليتمكن السائق والراكب الأمامي من مراقبة مقاعد الصفين الثاني والثالث، ونظام Cabin Talk ليتمكن للسائق من التواصل عبر مكبرات الصوت لركاب الصفين الثاني والثالث، مع اضافة نظام ترفيه واتصال محدث بشاشة لمس 8 إنشات تدعم نظام أندرويد وأبل كاربلاي، ومقاعد Magic Slide التي تتيح للصف الثاني حرية الحركة وتخصيص الوضعيات المناسبة أو لتسهيل الدخول إلى الصف الثالث من المقاعد.

وتم تصميم الأوديسي بشكل أكثر عصرية وأناقة، حيث تمت إضافة الشبكة الأمامية المزودة بجناح طائر الشهيرة لدى هوندا، وأمامها مصابيح هالوجين (متوفرة في فئتي LX وEX-L) وكذلك مصابيح LED أمامية بخاصية التشغيل الأوتوماتيكي لتكون فعالة في استهلاك الطاقة، وتستمد أوديسي 2018 طاقتها من محرك i-VTEC بترولي سعة 3.5 لترات موصول بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات و6 اسطوانات، إذ يمكن تعليق الاسطوانات لتحسين كفاءة الوقود.

بايلوت: تعتبر «بايلوت» رمزا للقوة بين السيارات الرياضيـــة متعـــــــددة الاستخدامـــــــات (SUV) والعائلية في آن واحد، إذ انها الأرحب والأغنى بالمواصفات والتكنولوجيا حتى تحول رحلة جميع أفراد الأسرة إلى متعة لا توصف، تم تصميم سيارة بايلوت لتكون أنيقة وعملية ومريحة عند القيادة بشكلها الرياضي الذي يعطي معنى جديدا لما هي سيارة الدفع الرباعي للأسرة الحديثة.

أكورد بفئتي سيدان وكوبيه: مصنفة ضمن قائمة أفضل عشر سيارات للمرة الواحدة والثلاثين على التوالي من قبل «Car and Driver»، تحمل سيارة «أكورد» 2017 الإرث التي عرفت به هوندا منذ انطلاقها في العام 1976، إذ تعد أيقونة القوة والتحدي والأناقة في تاريخ «هوندا» بتصميمها الجديد وأدائها الأكثر فعالية، لتوفر الراحة والدقة الجمالية ومزايا عملية في السيارة.

سيفيك 1.6 و2.0 لتر: تتمتع هوندا سيفيك بمعايير جديدة ورفيعة المستوى للسيارات المدمجة من حيث التصميم الراقي والأداء القوي إذ جاءت هندستها الخارجية بخطوط رشيقة تعطي مظهرا رياضيا للسيارة، إضافة لتطور صناعي في بناء هذه السيارة من حيث معدل الوزن إلى قوة المحرك واستجابة نظام التعليق وناقل الحركة لينعم قائدها بقيادة ممتعة وتحكم كامل.

أوديسي جي: صنفت «أوديسي جي» من بين أفضل السيارات العائلية، وتعتبر السيارة التي لا يمكن الاستغناء عنها لكل أسرة في الكويت، فهي واسعة بمساحتها الداخلية ولا تساوم على السلامة والراحة والقيمة ومرونة القيادة والشكل بالإضافة إلى التكنولوجيا وسهولة وضع الكرسي الخاص لسلامة الأطفال لتكون سيارة الرحلة اليومية للأطفال من وإلى المدرسة، وسيارة ربة الأسرة للتسوق لبيتها في أي وقت، وسيارة النزهات في يوم العطلة بما توفره من راحة وأمان وأداء.