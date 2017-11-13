حجم الحجوزات بلغ 7500 متر مربع من قبل الجهات المشاركة

تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد حجي بوشهري، تشهد أرض المعارض الدولية بمشرف في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين انطلاق معرض البناء - بيتك 2017 الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر 2017 الجاري في صالة (4A) بمشرف، وبحجم حجوزات بلغ 7500 متر مربع من قبل حشد من الجهات المشاركة، التي تمثل عددا من الشركات والمصانع المحلية ذات العلاقة بقطاع مواد البناء ومستلزماتها.

وقد وجهت شركة معرض الكويت الدولي الدعوات لحضور مراسم حفل الافتتاح الى عدد من رجالات الدولة وشخصيات رسمية وجمع من سفراء الدول وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين، ورجال الأعمال والإعلام في الكويت ومديري الشركات الراعية والمشاركة بالحدث.

ويستقطب معرض البناء - «بيتك» 2017 - والذي يشهد تسابقا واسعا من قبل شركات البناء الوطنية الكبرى على رعايته والمشاركة فيه بعيد النجاح الباهر الذي فاق التوقعات في دوراته السابقة ولما يوفره من أجواء تسوق مميزة وبأسعار تنافسية - شركات البناء الوطنية المختلفة، والمهندسين والمقاولين العاملين في هذا المجال.

كما يستهدف المعرض المواطن الكويتي الراغب في استكمال أو تجديد بناء بيته أو قسيمته، ويشارك فيه عدد من الجهات المحلية ما بين مشارك وراع تمثل شركات ومؤسسات ومصانع ذات العلاقة، حيث أكدت 10 جهات وطنية رعايتها للمعرض وفي طليعتهم وزارة الكهرباء والماء، وتتقدمهم شركة عربي كراع ماسي، فيما حظي بالرعاية الذهبية شركة هيدروتيك الهندسية، ونال الرعاية الفضية كل من شركة لاجين للمعادن، وبسامكو، وشركة ارزاق، وشركة اسيكو، بينما كانت الرعاية البرونزية من نصيب كل من شركة المحيط، وشركة الأنابيب الألمانية، وشركة المدد.

جدير بالذكر أن المعرض يعنى بتعزيز مبيعات مستلزمات مواد البناء وإكسسواراتها بأسعار مميزة، ويتيح بيع البضائع بأسعار تنافسية بشكل مباشر للجمهور، حيث تستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الفلل والقسائم وملاك المجمعات والمولات والمقاولين وأصحاب شركات البناء.

ويضم المعرض مجموعة من شركات مواد البناء والمصانع المتعددة والتي تعرض لمنتجاتها، مثل الاسمنت والأخشاب وحديد التسليح، والطابوق الرملي والحجر الجيري، والبلاط المتداخل لأعمال الزينة، ومواد أعمال التكسية والديكور الخارجية والداخلية، والأدوات الصحية وخلاطات الماء والسيراميك، وبايبات المياه والصرف الصحي والألمونيوم والزجاج، واللوحات والقواطع الكهربائية، والنوافذ والأبواب والمشغولات الخشبيــــة والأوتوماتيكية، إضافة الى الأثاث والمفروشات، ومعدات الأمن والسلامة كأجهزة رصد وتتبع الدخان وطفايات الحريق والمصاعد، وكاميرات المراقبة ومعدات الأمان والسلامة وغيرها الكثير من المستلزمات.

ومن المتوقع أن يلقى هذا المعرض كالعادة إقبالا كبيرا، حيث يلقى اهتماما من الشركات والمصانع المحلية للمشاركة بقوة في فعالياته، إذ يعد حدثا مهما ويشهد تسابقا ملحوظا من قبل المواطنين والشركات المهتمة للمشاركة فيه نظرا لما لهذا المعرض المتخصص من أهمية وخصوصية كبيرة لدى المواطن الكويتي، خاصة المهتمين بالبناء من أصحاب القسائم والمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين حصلوا على قسائم ارض وقرض أو ممن يعولون على نتائج فرز الأراضي الحكومية خلال المرحلة القادمة، أو من ينتظرون المشاريع الإسكانية الجديدة للدولة.