السيدان متوسطة الحجم تستهدف السائقين الشباب عشاق متعة القيادة أطلقت شركة بودستور موتورز مؤخرا في الكويت سيارة شيري Arrizo3، وهي سيارة سيدان متوسطة الحجم، وتستهدف السيارة السائقين الشباب الذين يحبون متعة القيادة.

وتأتي السيارة الجديدة بأحدث التقنيات والميزات، إلى جانب محرك أكتيكو 1.5L الفعال، وناقل الحركة 4AT، وعجلات 15 بوصة، ومصابيح الأمامية بتصميم عين النسر، وسائد هوائية مزدوجة، ABS + EBD +ESP +TPMS، ويتم تقديم Arrizo3 مع كل ما سبق من مواصفات بسعر خيالي لا يصدق ابتداء من 2850 دينارا.

وتعتبر ARRIZO3 سيارة مفضلة من قبل المستهلكين بسبب قوة المنتج رائعة وفعالة من حيث التكلفة، اضافة إلى قوة العلامة التجارية الممتازة من شيري.وتستخدم شيري العناصر العصرية الحالية بعيدا عن خطوط التصميم التقليدية، وهي تعتمد العناصر الحديثة في كل من لون السيارة والخطوط التصميمية، لتبرز الروح الرياضية للسيارة بذكاء استنادا إلى فلسفة تصميم الحياة في الحركة.

وبفضل تكنولوجيا صنع السيارات المتقدمة، تشدد شيري على «ارضاء» تجربة المستخدم، والتي تغطي التجربة البصرية والرائحة والصوت والشعور الفلسفي، بحيث يتسنى للمستهلكين الشعور بجودة مطورة من منتجات شيري في المظهر والتجهيزات.

وتوفر ARRIZO3 داخل المقصورة 24 مساحة تخزين، وهو ما يضمن تخزينا أسهل وأكثر ملاءمة، إلى جانب مقاعد مريحة مع ميزات دعم حصرية، لتوفر بشكل دائم تجربة قيادة رائعة، تكتمل مع تقنيات NVH التي تخفف من ضجيج القيادة وتوفر تنقلا هادئا للركاب.

ويوفر محرك أكتيكو سعة 1.5 ليتر الذي تم تطويره من قبل شيري أقصى قوة تصل إلى 80 حصانا وعزم دوران 140Nm ويتصل بناقل حركة 4 سرعات، ما يضمن القيادة الأكثر إثارة والتحكم المريح. هذا الأداء يلبي متطلبات المستهلكين الشباب ويلبي شخصيتهم المتحمسة.

وبالإضافة إلى القوة الفعالة، تعتبر السيارة رائدة في استهلاك الوقود بين موديلات هذه الفئة، حيث تستهلك 4.6 ليترات فقط لكل 100km.