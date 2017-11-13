تبني «زين» لمثل هذه المبادرات هو ترجمة فعلية لإستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية نظمت زين، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلـة في الكويت، حملة التبرع بالدم الثانية لموظفيها لهذا العام بمقرها الرئيسي في الشويخ، وذلك استمرارا لتعاونها الاستراتيجـي مع بنك الدم المركزي ومستشفى السلام الدولي. وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الحملة أتت استكمالا للحملة الأولى التي نظمتها في شهر أبريل الماضي، والتي هدفت من خلالها إلى رفع حالة الوعي بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين بشكل عام وبين موظفيها على وجه الخصوص، وذلك تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه دعم القطاع الصحي.

وأوضحت زين أن الحملة قد لاقت إقبالا إيجابيا كبيرا من قبل موظفيها الذين توافدوا للمساهــمة والتبرع بالدم على مدار يوم كامل وبتواجد بنك الدم المركزي ومستشفى السلام الدولي، والذين قاموا بتقديم بعض الاستشارات والفحوصات الطبية المجانية للموظفين، بالإضافة إلى الإجابة عن استفساراتهم المتعلقـــة بالتبرع بالدم والصحة العامة وغيرها.

وتفخر الشركة بالإقبـــال الكبير الذي شهدته هذه الحملة من قبل موظفيها الذين توافدوا للتبرع بالدم، حيث تعتبر هذه الحملة جزءا من سلسلة الأنشطة السنوية التي تنظمها زين لموظفيها لتحفيزهم على العطاء وتشجيعهم للإقبال على الأنشطة النبيلة التي تخدم المجتمع، بالإضافة إلى نشر الثقافة الصحية بينهم بأحدث الوسائل والطرق وإشراكهم فيها على مدار العام.

وأشارت زين إلــى أن تبنيها لمثل هذه المبادرات ما هو إلا ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المســؤولـية الاجتماعيـــة والاستدامة وخاصة في القطاع الصحي، حيـــث قامت بتكثيف حملاتها في الآونة الأخيرة لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل والطرق للوقاية من مختلف الأمراض والتوعية بطرق تفاديها.

وبصفتها شركة الاتصالات الرائدة في الكويت، فإن زين مستمرة في تعزيز جهودها التي تصب في خدمة المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الصحية القيمة مثل حملات التبرع بالدم وحملة التوعية بسرطان الثدي وغيرها لتشجيع أفراد المجتمع على الارتقاء بأسلوب حياتهم عن طريق دعم الفعاليات والنشاطات الصحية، وهو ترجمة فعلية لاستراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وتؤكد «زين» نجاح الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي في الدولة، ومنها بنك الكويت المركزي للدم ومستشفى السلام الدولي، حيث لن تدخر الشركة جهدا للمساهمة في خدمة المجتمع وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة مثل حملات التبرع بالدم لتشجيعهم على الارتقاء بأسلوب حياتهم والمشاركــة في النشاطات الرياضية والصحية.