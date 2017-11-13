غندور: أسرع وأسهل طرق التمويل في الإجراءات والمتطلبات يقدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» منتجا تمويليا مميزا لتمويل منتجات السيارات الفارهة والقوارب وغيرهما من الدراجات النارية والمائية مقابل ضمان مالي، والذي يتيح للعميل امتلاك أي سيارة يرغب في شرائها مقابل توفير ضمان مالي بالدينار الكويتي، ويتم منح التمويل مقابل الودائع او حسابات التوفير، وذلك ضمن جهود «بيتك» لتنويع صيغ الحصول على التمويل وتقديم حلول تمويلية جديدة بأسعار مميزة، بالإضافة الى تسهيل الاجراءات واختصار الوقت والجهد امام العملاء، اذ ان منتج «تمويل السيارات مقابل ضمان مالي» لا يتطلب اي خصم مباشر من الراتب، او اي شهادات او ضامن، وتكون المعاملة سريعة الانجاز لتحقيق طموح العميل في امتلاك السلعة التي يرغب بها بأسرع واسهل الطرق الممكنة بالإضافة الى حصول العميل على نسب أرباح مميزة على ودائع «بيتك».

وقال نائب المدير العام للمنتجات التمويليـــة في مجموعة «بيتك» محمد غندور ان منتج «تمويل السيارات مقابل ضمان مالي» يقدم الآن للسيارات الفارهة والقوارب والدراجات النارية، ويشمل العملاء الافراد، وهو اسرع واسهل وسائل الحصول على التمويل على الاطلاق، اذ لا يحتاج الى موافقات او اجراءات مطولة، وتتم الموافقة بصورة فورية وفقا لملاءة العميل المالية، كما يمكن للعملاء الحاليين أو الجدد الاختيار بين منتجات «بيتك» الاستثمارية المتنوعة وفقا للصيغ الشرعية «المضاربة» أو الوكالة بالاستثمار «والاستفادة من الحصول على الأرباح المميزة للودائع أو حسابات التوفير خلال فترة التمويل.

واشار غندور الى ان المنتج يستهدف تقديم افضل واسرع خدمة للعملاء وتحقيق ميزة تفاضلية لعملاء «بيتك» من حملة الودائع وحسابات التوفير مما يعزز جهود البيع المتقاطع ومفهوم العميل الواحد ويحقق الربط بين منظومة الخدمات والمنتجات بشكل تفاضلي يحقق للعملاء مزايا خاصة تساهم في زيادة الارتباط والتواصل بين العملاء و«بيتك»، ويقدم المنتج حاليا في جميع مراكز التمويل ومعارض «بيتك» للسيارات حيث العملاء قادرون على امتلاك السيارات والقوارب المرغوبة مقابل حسابات العميل المالية القائمة.

واكـــد غندور حرص «بيتك» المتواصل على تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية الإسلامية وتنويع فرص الاختيار امام العملاء على حسب قدراتهم وامكانياتهم تماشيا مع ارقى وأحدث اساليب تقديم الخدمة واختصار الاجراءات وتسهيل المعاملات مع الالتزام بالضوابط والتعليمـــــات الرقابية، ففي المنتج المذكور فإن العميل غير ملزم بنقل راتبه او توفير ضامن واذا كانت جميع الشروط الائتمانية متوفرة فإن العميل يحصل على موافقة فورية.