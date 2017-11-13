تذكرة سفر وإقامة ليلتين بالإضافة إلى تذكرة دخول حلبة سباق السيارات في ختام حملة حقق حلمك لحضور مسابقة فورمولا 1 تم السحب الكبير يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر الجاري في مركز إطارات بيريللي بالري، بحضور ممثلين عن الشركة وعن مركز بيريللي وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، حيث خصصت الشركة 5 باقات سفر مميزة تشمل تذكرة سفر مع إقامة ليلتين في الفندق متضمنة التوصيل من وإلى المطار بالإضافة إلى تذكرة دخول حلبة سباق السيارات الأكثر إثارة في العالم فورمولا 1 على حلبة عالم فيراري في جزيرة ياس بأبوظبي في 26 نوفمبر 2017.

والفائزون هم: علي عبدالعزيز علي عزيز، زيد مبارك العدواني، عائشة النغيمش، فيصل بهمن، عبدالرحمن عبدالله حسن.

ولقد لاقت الحملة إقبالا كثيفا من الجمهور على ركن بيريللي في الأفنيوز مقابل مدخل بريستيج، حيث استمتعوا بمشاهدة نموذج مطابق للواقع عن سيارة فورمولا 1 وقاموا بأخذ الصور التذكارية قربها أو خلال مشاركتهم بلعب تحدي السباق من خلال منصة الألعاب الرقمية وشاشة المحاكاة المتطورة التي زودت بها التي جعلتهم يشعرون بالإثارة وكأنهم يقودون على حلبة السباق.

وتأهل المشاركون للسحب من خلال كوبون خاص تم منحهم إياه مقابل شرائهم إطارا من إطارات بيريللي التي تتوفر بمواصفات وقياسات تتناسب مع مختلف السيارات الأميركية واليابانية والأوروبية والكورية العائلية والرياضية والفارهة، وتلك التي تتطلب إطارات بمواصفات خاصة إضافية.

كما يوفر مركز بهبهاني للإطارات أكبر تشكيلة من إطارات الدراجات النارية على مستوى الكويت.

إضافة لإطارات الشاحنات التي خصص لها مركز تبديل متخصص في المركز، وتتميز إطارات بيريللي بأدائها المتفوق وبقوتها وثباتها وقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصعبة ودرجات الحرارة العالية والسرعات الكبيرة وعليه فإنها مثالية للعمل في أجواء الخليج والكويت بشكل خاص كما أنها تتوفر بأسعار مدروسة وفي متناول مختلف الميزانيات وهي تعمر بشكل أكبر وتقاوم التـــلف والتآكل مما يوفر على العملاء على المدى الطويل.