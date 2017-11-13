البنك الصناعي مستمر في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي

أعلنت كل من شركة الخليج للزجاج وشركة أصباغ الكويت وبنك الكويت الصناعي عن رعايتهم الذهبية لمعرض اتحاد الصناعات الكويتية KIU EXPO2017 الذي يقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من 19-21 نوفمبر 2017 بمشاركة نخبة من المصانع المحلية والشركات الأخرى ذات العلاقة والجهات الحكومية المعنية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الخليج للزجاج (راع ذهبي) حسين صالح الشيخ إن الشركة تقوم بتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية صناعة الزجاج والاتجاه العالمي في مجال صناعة الزجاج وهي صناعة العبوات الزجاجية الخفيفة وذلك لتقليل نسبة تكلفة الإنتاج، وهذا ما يستفيد منه المستهلك والمنتج كلاهما معا.

ومن جانبه، قال المدير العام في شركة أصباغ الكويت (راع ذهبي) عامر مقيد ان من أسباب مشاركة الشركة بالمعرض تعزيز العلاقات مع قائمة أكبر من العملاء المتخصصين في أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية فيما يخص القطاع الصناعي والمدني وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية التي نتطلع إليها وتحفيز وتعزيز روح التنافس النزيه بين مختلف الشركات المحلية والأجنبية من خلال توفير أفضل العروض والخدمات إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية في البلاد وعرض المنتجات.

ومن ناحيتها، أشارت رئيســة قسم الإعلــــام والتسويق في بنك الكويت الصناعي (راع ذهبي) سارة المكيمي إلى أن البنك واصل تطبيق الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ الخطط المرسومة وتفعيل دوره وكافة خدماته وأنشطته، لتطوير الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، والنهوض بالقطاع الصناعي الخاص الوطني.

وبينت أن البنك استمر خلال عام 2016 في نشاطه بتمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمــــــار الصناعي، فقد وافق على منح قروض ميسرة لـ 28 مشروعا صناعيا بلغ مجموع التزاماتها نحو 63.9 مليون دينار، وبلغت تكلفتها الإجمالية 92.4 مليون دينار.