ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج الحملة البيئية «تسوى نحميها»، وتنظمها الهيئة العامة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي في الشركة عبدالناصر يوسف الفليج إن «رعاية الشركة للحملة تنبع من إيماننا العميق بأهمية المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة التي تهتم بالبيئة، والتي تهدف إلى إرسال إشارات توعوية للمجتمع، كي يتفاعل مع الحملات المستمرة التي تطلقها الهيئة العامة للبيئة بإيجاد بيئة خالية من التلوثات التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان»، مشيرا إلى أن الشركة الكويتية لنفط الخليج قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال البرامج والأنشطة التي اتبعتها، فضلا عن دعمها اللامحدود للأنشطة البيئية والمشاريع التي تعود بالنفع على البيئة الكويتية.

وأكد الفليج أن رعاية الشركة للحملة تأتي في إطار مسؤوليتها وحرصا منها على ممارسة دورها الاجتماعي بشكل عملي.