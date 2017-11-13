أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، عن توقيع اتفاقية مع احدى الشركات المحلية الرائدة لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لعمليات حجز التذاكر واصدارها، وذلك سعيا من الكويتية نحو التطوير والارتقاء بخدماتها تلبية لتطلعات ومتطلبات عملائها العصرية.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام فايز العنزي ان الكويتية وضمن خطتها الاستراتيجية نحو تقديم أفضل الخدمات المقدمة للعملاء سعت لرقمنة خدمات الدفع لديها، وتسهيل عمليات حجز التذاكر، مبينا انه مع هذه الاتفاقية بات بإمكان عملاء الكويتية الاستفادة من ميزة الدفع من خلال رسالة نصية (SMS) وتسلم التذاكر إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى مقر الخطوط الجوية الكويتية لهذا الغرض.

وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الكويتية نحو تطوير آلية التسويق، والتسهيل على العملاء في تبسيط إجراءات عمليات الدفع، وذلك التزاما منها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات لركابها بما يتناسب مع احتياجاتهم، علاوة على توفير وقتهم وجهدهم خلال إنجاز عمليات الدفع الإلكتروني.

وأشار العنزي إلى ان اتفاقية الدفع الالكتروني تنسجم مع اهداف الكويتية التي ترتكز في كثير منها على مواكبة الطلب المتزايد رأسيا وأفقيا على هذا النوع من الخدمات الإلكترونية الذي يوفر الجهد والوقت للعميل، كما ان الدفع الالكتروني كما هو معروف يوفر بيئة دفع مبسطة ومنخفضة التكاليف، ويلبي أيضا طموح المستهلكين الذين أصبحوا منحازين بحكم الطفرة الرقمية بالعالم إلى أنظمة المدفوعات الالكترونية، خصوصا مع شركة بحجم الخطوط الجوية الكويتية، التي تستحوذ على شريحة واسعة من العملاء الذين يفضلون السفر على وجهاتها المختلفة.

حيث تشير الاحصائيات إلى زيادة نضج جمهور المستهلكين بتقدم خدمات مدفوعاتهم المختلفة، خصوصا عن الفئات العمرية الشبابية منها، ما يحفز الكويتية الى تطوير آلية البيع الى العملاء بالقفز عبر أنظمة مدفوعاتها التقليدية لصالح التقنية الجديدة.

وختم العنزي القول بأنه تم تحقيق هذه الخدمة بعد تزايد الاقبال من عملاء الكويتية على خدمة الحجز الالكتروني، ورأت الكويتية بأنه من خلال هذه الخدمة سيتم تسهيل عناء الذهاب للحجز والدفع على العملاء، مشيرا الى ان مركز اتصال الكويتية يستقبل طلبات الحجوزات وإصدار التذاكر على الرقم 171 من خلال هذه الخدمة الجديدة.