أعلن المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د.يعقوب الرفاعي عن عزم المعهد تقديم شهادة «المدير المصرفي الإسلامي المعتمد» خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المشتركة وبالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين، وهي شهادة صادرة من المجلس العام وحاصلة على اعتماد الهيئة العلمية للاعتماد والتدقيق في المجلس.

وتتكون هذه الشهادة من عدة جهات، هي: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ومركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الأزهر، والأكاديمية العالمية للبحوث ISRA بماليزيا.

ويهدف التدريب للحصول على شهادة «المدير المصرفي الإسلامي المعتمد» إلى تأهيل القيادات الشابة للعمل في المجال المصرفي الإسلامي، وذلك من خلال التركيز على المعارف النظرية الضرورية لممارسة قيادة التغيير في الفروع، وبشكل متواز مع تنمية القدرات العملية للمديرين من تخطيط، ووضع الموازنات التقديرية، وتقييم الأداء، وممارسة التسويق المنظم للوصول بالعمل المصرفي الإسلامي إلى تحقيق أهدافه في خدمة جميع الأطراف ذات العلاقة من مساهمين ومودعين وموظفين.

إضافة إلى تكريس الدور المتمرس للمصرف الإسلامي في خدمة المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني على حد سواء، لذا جاءت شهادة «المدير المصرفي الإسلامي المعتمد» لتعمل على تأهيل العاملين في المصارف الإسلامية ورفع كفاءتهم في الجانب النظري والتطبيقي للإدارة في البنوك الإسلامية.

وبعد اجتياز هذا البرنامج التدريبي بنجاح يحصل المشارك على ما يلي:

٭ شهادة حضور مشتركة من معهد الدراسات المصرفية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على ألا تقل نسبة الحضور عن 85%.

٭ شهادة المدير المصرفي الإسلامي المعتمد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية بمملكة البحرين.