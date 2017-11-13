أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة عن توقيع 3 عقود مع شركة UOP الأميركية لتزويد التكنولوجيا لمشروع البتروكيماويات المتكامل مع مشروع مصفاة الزور، والتي ستمهد لتوطين التكنولوجيا وتأهيل الكوادر الفنية الكويتية للتشغيل مستقبلا.

وفيما أكد الرئيس التنفيذي هاشم سيد هاشم أن هذه العقود تمثل نقلة كبيرة تتماشى مع الاستراتيجية والخطة المرسومة في استمرار التكامل بين مشاريع الشركة المختلفة، قال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز المسال أحمد الجيماز إن هذه الشركة الأميركية من الشركات العالمية المتطورة التي لها باع طويل في مجال صناعة البتروكيماويات.

وأوضح الجيماز أن اختيار الشركة كان عن طريق آلية ترتكز على معايير القيمة المضافة ودراسة كل الجوانب الفنيــة والاقـــتصادية، حيث سبق لها تقديم التكنولوجيا والدراسات الاستشارية والهندسية في مجال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات للعديد من المصانع المحلية والإقليمية والعالمية.

ووصف الجيماز توقيع العقود بالخطوة المهمة التي تشكل شراكة طويلة وتمهد لتوطين التكنولوجيا وتأهيل الكوادر الفنية الكويتية، موضحا أن هذه الشراكة تشتمل أيضا على مساندة تشغيل المصانع بكل أمان وكفاءة وكذلك توفير الدعم التكنولوجي على مدى عمر المصنع.