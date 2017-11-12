قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، اليوم الأحد، إن حكومة بلاده تستعد لسن حزمة قوانين وتشريعات جديدة تهدف لتشجيع الأموال الأجنبية على البقاء في الداخل التركي لفترة أطول.

ونقلت وكالة (اناضول) التركية للأنباء، عن شيمشك قوله، إن حكومة بلاده ستستمر في دعم المشاريع برؤوس الأموال من أجل ضمان استمرارية تشغيل القوى العاملة وزيادة الإنتاج وخلق اقتصاد مقاوم للصدمات.

وأضاف أن التشريعات الجديدة ستتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على التمويل بشكل مباشر من الخزانة التركية.

وأشار شيمشك إلى أن من أهم المشاكل التي يواجهها المستثمرون في تركيا صعوبة الوصول إلى الجهة الممولة وأن حزمة القوانين الجديدة التي ستصدر ستساهم في تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى مصادر التمويل.

ولفت إلى أن الحكومة التركية تدرس إمكانية تأسيس صندوق تمويلي مع البنوك التشاركية لإتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول على التمويل المالي دون فوائد.