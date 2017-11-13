70 % نمو إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة إلى 169 مليون دولار

أعلنت مجموعة جي أف أتش المالية في بيان صحافي أمس عن تحقيق ربح صاف للمساهمين بقيمة 87.23 مليون دولار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017، بما يمثل زيادة 2108%، مقارنة بـ 3.95 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016. كما سجلت المجموعة ربحا صافيا موحدا بقيمة 91.04 مليون دولار خلال الفترة، بزيادة 839% مقارنة بما قيمته 9.70 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفعت قيمة الربح الصافي للمساهمين خلال الربع الثالث من 2017 إلى 25.09 مليون دولار، مقارنة بخسارة 7.58 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من 2016، بزيادة 431%.

في حين ارتفع صافي الربح الموحد للربع الثالث 2017 إلى 25.52 مليون دولار، مقارنة بخسارة بقيمة 8.26 ملايين دولار في العام السابق، بما يمثل زيادة 409%.

واضاف البيان أن إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بنسبة 70% لتصل إلى 169.03 مليون دولار، مقارنة بـ 99.34 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016، ويعزى هذا بشكل أساسي إلى الإيرادات المحققة من نشاط الصيرفة الاستثمارية ومشاريع التطوير العقاري للمجموعة، بينما بلغت قيمة الربح التشغيلي الموحد 91.21 مليون دولار مقابل ما مقداره 34.76 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة إجمالي المصروفات التشغيلية 77.83 مليون دولار مقابل 64.58 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2016.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ أحمد آل خليفة «يسرنا أن نعلن عن تحقيق فترة أخرى من النتائج المالية المتميزة، والنمو الكبير في ربحية المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، وها نحن نرى فعليا ما أثمرت عنه استراتيجيتنا الفعالة ومصادر الإيرادات القوية للمجموعة.

لقد نجحنا في وضع أسس قوية عبر كل مجال من مجالات أنشطتنا، ومن المؤكد أن الفضل في هذا التحسن الملحوظ في أدائنا والربحية العالية للمجموعة إنما يرجع في المقام الأول إلى كفاءة فريق الاستثمار والاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس «نشعر بسعادة لما نحققه من تقدم مستمر في الدخل التشغيلي للمجموعة، ولاسيما النمو الذي تحقق خلال الربع الثالث من العام جراء توظيف استثماراتنا في أصول مدرة للدخل في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى المبيعات العقارية المحققة من مشاريع التطوير الخاصة بالمجموعة.